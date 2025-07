Giornale di Sicilia: “Palermo, con Augello gli assist per la Serie A”

Dopo due anni in Sardegna , il passaggio da un’isola all’altra è ormai fatto: Augello è pronto a rinforzare la corsia mancina rosanero, da tempo considerata uno dei punti più critici. Il club punterà su di lui come esterno a tutta fascia , ruolo già ricoperto in passato sia con la Sampdoria che con il Cagliari , seppur con alterne fortune.

Il contratto, in fase di definizione, dovrebbe essere di due anni con opzione per il terzo in caso di promozione in Serie A. La scelta di puntare su un profilo esperto – 197 presenze in A negli ultimi sei anni – rispecchia la strategia del club, che mira a correggere gli errori commessi negli anni passati, quando la corsia sinistra era stata affidata a profili non all’altezza come Masciangelo, Aurelio, Lund, o adattata con giocatori fuori ruolo come Di Francesco, Pierozzi e Buttaro.