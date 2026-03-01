Giornale di Sicilia: “Palermo, che occasione. A Pescara per restare in volo”

All’Adriatico si va a caccia della terza vittoria consecutiva e del 15° risultato utile di fila. Il Venezia frena con il Südtirol, i rosanero possono portarsi a -3 dalla vetta

⚽️ 1 marzo - 08:51

Il Palermo non vuole fermarsi. La squadra di Inzaghi arriva alla trasferta di Pescara con l’obiettivo chiaro di continuare una rincorsa che ormai non è più solo un sogno, ma una possibilità concreta. La vetta dista sei punti, ma il passo falso del Venezia contro il Südtirol ha riacceso le speranze: vincere all’Adriatico significherebbe portarsi a sole tre lunghezze dalla testa e alimentare una corsa promozione “mai così vicina”.

Sulla carta l’impegno contro il Pescara, ultimo in classifica, potrebbe sembrare agevole. Ma il quotidiano sottolinea come si tratti di una gara tutt’altro che semplice. Gli abruzzesi hanno dimostrato di essere vivi, mettendo in difficoltà proprio il Venezia al Penzo, in una partita rimasta in bilico fino al 3-2 finale. Un segnale che ha “fatto drizzare le antenne” a Inzaghi, consapevole che sottovalutare l’avversario sarebbe un errore.

Il tecnico rosanero conosce bene le insidie dell’Adriatico: viene ricordato il precedente negativo con il Benevento nella stagione 2019/20, quando subì un pesante 4-0 proprio a Pescara, in un’annata che poi si concluse comunque con la promozione in Serie A. Un monito a mantenere alta la concentrazione.

Il Palermo si presenta alla sfida forte di 14 risultati utili consecutivi, una striscia che ha dato fiducia e serenità al gruppo, ora consapevole della propria forza. Per allungare a 15, Inzaghi sembra intenzionato a confermare l’ossatura delle ultime uscite, gestendo solo chi ha accusato piccoli acciacchi.

Tra i casi da monitorare c’è quello di capitan Bani, uscito contro il Südtirol per un fastidio muscolare. Ha lavorato con il gruppo ma potrebbe essere preservato: in quel caso spazio a Magnani, definito una garanzia. In difesa dovrebbero agire Peda e Ceccaroni, mentre sulle corsie sono attesi Pierozzi e Augello. In mezzo al campo la coppia Ranocchia-Segre assicura equilibrio tra qualità e quantità.

Resta invece aperto il ballottaggio sulla trequarti accanto a Palumbo, alle spalle di Pohjanpalo. L’ottima prova di Le Douaron contro il Südtirol, accompagnata dagli elogi dell’allenatore, sembra favorirlo, ma in settimana Inzaghi ha testato anche Johnsen. Al momento, scrive il quotidiano, Magnani e Johnsen paiono leggermente avanti, ma le scelte definitive arriveranno solo a ridosso del match.

Sul fronte Pescara, probabile impiego dal primo minuto per Insigne, con gli ex rosanero Bettella e Brugman pronti a dare battaglia.

La missione è chiara: terza vittoria consecutiva e quindicesimo risultato utile di fila. Per il Palermo, a questo punto della stagione, non è più solo una rincorsa. È un’occasione.