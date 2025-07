Giornale di Sicilia: “Palermo, carica Brunori: “C’è voglia di rivalsa”

«Il mister ci sta trasmettendo la giusta mentalità, quella che serve per affrontare una stagione importante», ha affermato Brunori nella prima conferenza stampa del ritiro in Valle d’Aosta . L’obiettivo è chiaro: costruire qualcosa di grande con il lavoro quotidiano, senza cedere alla pressione.

Non sono mancati momenti delicati: Brunori ha anche parlato apertamente dell’esclusione di sei giocatori — Nikolaou, Buttaro, Insigne, Di Mariano, Saric e Verre — non convocati per il ritiro. Decisioni forti, secondo il capitano, che riflettono la volontà del club di non perdere altro tempo e di puntare tutto sull’unione del gruppo. «La società ha preso delle decisioni con un significato forte. Non c’è più tempo da perdere, l’obiettivo è ben chiaro a tutti».