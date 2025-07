Dalla fascia sinistra non si vedevano cross così precisi da tempo al Renzo Barbera. L’impatto di Tommaso Augello è stato immediato: pochi allenamenti in ritiro a Châtillon sono bastati per mostrare la qualità e l’esperienza che porterà alla squadra. Con 197 presenze in Serie A tra Cagliari e Sampdoria, è un rinforzo di alto livello per la rosa rosanero.