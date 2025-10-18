Giornale di Sicilia: “Palermo, ancora una tegola Inzaghi perde il jolly Gyasi”

Nuovo guaio dopo quello di Bani, il ghanese si ferma per problemi muscolari. Il tecnico dovrà fare a meno di una pedina importante per almeno un mese

⚽️ 18 ottobre - 08:35

Il Palermo deve affrontare un nuovo imprevisto in un momento delicato della stagione. Dopo l’infortunio di Bani, anche Emmanuel Gyasi si ferma: il ghanese ha riportato una lesione muscolare all’arto inferiore destro durante un allenamento e dovrà restare fermo almeno un mese.

L’assenza peserà non solo sul piano numerico, ma anche tattico. Gyasi è stato uno dei giocatori più utilizzati da Pippo Inzaghi in questo avvio di campionato — cinque presenze da titolare e due da subentrato — e la sua duttilità gli ha permesso di ricoprire vari ruoli, da esterno a seconda punta. Il suo contributo in fase di pressione e recupero palla era diventato un punto di riferimento per l’attacco rosanero.

Inzaghi dovrà ora riorganizzare le corsie laterali. Potrà contare su Pierozzi e Diakité, due profili complementari: il primo più offensivo, il secondo più solido in fase difensiva. La loro gestione sarà fondamentale per mantenere il giusto equilibrio tra copertura e spinta. In alternativa, non va escluso l’impiego di Bereszynski.

In avanti, resta aperto il ballottaggio tra Le Douaron e Brunori. Il francese sembra favorito per una maglia da titolare, forte delle buone prestazioni recenti, ma il capitano potrebbe tornare utile a gara in corso per dare maggiore profondità alla manovra. Davanti a loro, Pohjanpalo resta il punto di riferimento tecnico e fisico.

Sulla trequarti, conferma per Palumbo, che ha trovato continuità e fiducia, mentre in mezzo al campo si preannuncia un duello a tre tra Blin, Gomes e Segre, nonostante il rientro di Ranocchia.

Nel reparto arretrato, le scelte sono quasi obbligate: insieme a uno tra Diakité e Pierozzi ci saranno Peda e Ceccaroni.

Le prossime settimane saranno decisive: Gyasi salterà con ogni probabilità gli incontri con Modena, Catanzaro, Monza, Pescara e Juve Stabia, con il possibile rientro fissato dopo la sosta, nel match contro l’Entella del 22 novembre.

Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, le assenze rappresentano un vero test di maturità per la squadra, chiamata a dimostrare di avere “venti titolari” e la giusta solidità mentale per restare competitiva anche nei momenti di difficoltà.