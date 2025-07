Giornale di Sicilia: “Palermo, a sinistra la garanzia è Augello”

Classe 1994, milanese di origine, Augello arriva dal Cagliari con un bagaglio di ben 197 presenze in Serie A , arricchite da 5 gol e 19 assist. Nella stagione appena conclusa è stato un pilastro per la squadra di Davide Nicola , contribuendo alla salvezza con 38 presenze e oltre 2.700 minuti in campo.

La sua presenza creerà una concorrenza interna con Kristoffer Lund, apparso sottotono lo scorso campionato: 33 presenze, ma solo un gol e nessun assist. Numeri deludenti per un esterno in un sistema come il 3-5-2, dove il quinto di sinistra è chiamato a incidere sia in fase offensiva che difensiva.