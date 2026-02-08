Giornale di Sicilia: “Osti si gode il successo: «Ora testa alla Samp»”

Il ds sui nuovi: «Johnsen sembrava qua da sempre. Presto vedremo Modesto»

8 febbraio 2026

È un momento di riflessione ma anche di slancio quello che accompagna le parole di Carlo Osti dopo la vittoria del Palermo sull’Empoli. Il successo non è solo un altro tassello in classifica, ma diventa l’occasione per guardare alla finestra di mercato appena chiusa e alle prospettive di una stagione che entra ora nella sua fase più intensa, con dieci partite concentrate in poco più di un mese e mezzo. Il primo pensiero, però, va già alla Sampdoria, perché i festeggiamenti devono lasciare spazio subito alla concentrazione.

Il direttore sportivo mantiene un profilo equilibrato, pur riconoscendo il peso dell’affermazione contro i toscani. Per Osti, ogni vittoria ha lo stesso valore specifico, anche se ammette che quella appena ottenuta è stata meritata e costruita anche attraverso la capacità di soffrire, soprattutto nel primo tempo. Ripercorrendo le ultime settimane, ricorda come prima della gara con l’Entella avesse parlato di “un altro campionato”: da quel momento, il Palermo ha infilato undici risultati utili consecutivi, segnale evidente di una crescita, pur nella consapevolezza che la Serie B resta un terreno complesso e imprevedibile.

Ampio spazio viene dedicato al mercato e all’impatto dei nuovi innesti. Osti sottolinea come l’inserimento sia stato rapido e naturale, citando Johnsen, apparso subito a suo agio e già in sintonia con Pohjanpalo, ma anche Magnani, un ritorno accolto con grande soddisfazione. Su Modesto filtra ottimismo: il suo rientro in gruppo è imminente e potrà offrire nuove soluzioni. Parole importanti anche per Joronen, per il quale esiste già un’intesa con il suo entourage, anche se ogni discorso verrà approfondito solo a campionato concluso. Il giudizio complessivo sul mercato è netto: non servivano rivoluzioni, ma un innalzamento del livello tecnico, obiettivo che la società ritiene centrato.

L’avvicinamento alle prime posizioni alimenta entusiasmo e fiducia, ma Osti invita a non abbassare la guardia. La continuità, ribadisce, sarà la chiave, così come l’equilibrio difensivo trovato nelle ultime settimane, nonostante i due gol incassati contro l’Empoli. Il risultato di Frosinone-Venezia ha dato ulteriore spinta mentale, ma ora serve confermarsi subito. La rotta è tracciata: mantenere questa intensità e farsi trovare pronti nella prossima sfida con la Sampdoria, altro snodo cruciale di una stagione che promette ancora battaglia.