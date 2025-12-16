Giornale di Sicilia: “Missione secondo posto, il Palermo ora ci crede”

Tre vittorie consecutive e dieci punti nelle ultime quattro giornate, i rosanero rivedono la A. Restano due partite abbordabili, il 2025 può finire in bellezza

⚽️ 16 dicembre - 07:29

Il Palermo vive un momento di forte rilancio e l’atmosfera intorno alla squadra è tornata a essere carica di entusiasmo. Dopo una fase complicata che aveva fatto scivolare i rosanero lontano dalle zone nobili della classifica, le soluzioni trovate da Filippo Inzaghi stanno finalmente producendo risultati concreti. Le ultime settimane hanno segnato una vera inversione di tendenza, restituendo fiducia ai tifosi e solidità al gruppo.

Le tre vittorie consecutive contro Carrarese, Empoli e Sampdoria hanno rilanciato le ambizioni del Palermo, che ora guarda con decisione alla corsa per la promozione in Serie A. L’obiettivo dichiarato è continuare a recuperare terreno sulle dirette concorrenti e chiudere l’anno solare in una posizione di classifica ancora migliore dell’attuale quarto posto, condiviso con Venezia e Modena.

Il rendimento recente parla chiaro: 10 punti conquistati nelle ultime quattro giornate, uno dei migliori bottini dell’intera Serie B. Solo il Frosinone ha fatto meglio, grazie a un filotto di quattro vittorie che ha portato la squadra di Massimiliano Alvini in testa alla classifica. Nonostante ciò, i rosanero sono riusciti a rosicchiare punti preziosi a molte delle squadre che li precedevano.

Emblematico il caso del Cesena di Michele Mignani: un mese fa il distacco era di quattro punti, oggi è ridotto a una sola lunghezza. Stesso discorso per Venezia, che ha avuto un andamento simile a quello del Palermo, e per il Modena di Andrea Sottil, tornato a vincere dopo un periodo negativo ma raggiunto dai rosanero a quota 29 punti. Proprio ai “canarini” il Palermo ha recuperato ben sei punti nell’ultimo mese, ristabilendo le gerarchie in zona alta.

Ancora più significativo il recupero sul Monza di Paolo Bianco. La pesante sconfitta interna del Barbera sembra ormai lontana: nelle ultime settimane i rosanero hanno ridotto il gap di cinque punti (addirittura sette se si considerano solo le ultime tre gare). Oggi i brianzoli sono secondi con appena due punti di vantaggio, segnale di un campionato più aperto che mai.

Guardando al futuro immediato, il calendario sembra offrire un’occasione importante. Le prossime sfide contro Avellino, in trasferta, e Padova, al Barbera, appaiono sulla carta abbordabili, pur con tutte le insidie tipiche della Serie B. Situazione diversa per le dirette rivali: il Monza dovrà affrontare il Modena in uno scontro diretto al Braglia, mentre il Cesena chiuderà l’anno a Catanzaro, contro una delle squadre più in forma del momento.

Tutti gli elementi, dunque, sembrano allineati per consentire al Palermo di chiudere il 2025 in forte crescita. A una condizione chiara: continuare a vincere e dare continuità al percorso intrapreso nelle ultime tre giornate.