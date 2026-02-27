Giornale di Sicilia: “Ma Magnani e Johnsen spingono per una maglia”

Il Giornale di Sicilia evidenzia come il Palermo possa contare su risorse aggiuntive in vista della fase decisiva del campionato. In particolare, i riflettori sono puntati su Magnani e Johnsen , chiamati a diventare “l’arma in più” nella corsa finale.

Per Magnani, rientrato a gennaio dal prestito alla Reggiana, la missione è chiara: mettere a disposizione esperienza e solidità in un momento in cui il calendario si fa sempre più fitto. Finora ha raccolto quattro presenze, di cui una da titolare nel pirotecnico 3-3 del Ferraris contro la Sampdoria, gara intensa che gli ha permesso di mettersi in evidenza dal primo minuto. Con impegni ravvicinati prima del big match contro il Monza, il suo contributo potrebbe rivelarsi determinante nella gestione delle energie e degli equilibri difensivi.