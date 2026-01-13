Giornale di Sicilia: “Ma Inzaghi e gli altri tecnici vedono i rosanero in A”

La rassegna stampa odierna del Giornale di Sicilia mette sotto i riflettori un dato che fa rumore: nonostante il Frosinone sia capolista, molti addetti ai lavori non lo vedono come favorito assoluto per la promozione in Serie A . A dirlo è il tradizionale sondaggio di Italpress tra gli allenatori di Serie B , che restituisce una fotografia sorprendente del campionato.

Dalle risposte dei tecnici emerge una fiducia diffusa in Venezia , Monza e soprattutto Palermo , indicato da dodici allenatori come una delle tre squadre destinate al salto di categoria. I veneti guidano le preferenze con 17 voti, seguiti dal Monza a quota 16, mentre il Frosinone , pur essendo in testa alla classifica, raccoglie appena quattro segnalazioni per la promozione finale.

Il sondaggio era articolato su tre quesiti: squadra rivelazione, calciatore rivelazione e le tre promosse. Su chi stia sorprendendo di più, il consenso è quasi unanime: il Frosinone viene indicato dalla stragrande maggioranza degli allenatori come la vera rivelazione del torneo. Un riconoscimento che però, come sottolinea il quotidiano, non si traduce automaticamente in una promozione certa.