La rassegna stampa odierna del Giornale di Sicilia mette sotto i riflettori un dato che fa rumore: nonostante il Frosinone sia capolista, molti addetti ai lavori non lo vedono come favorito assoluto per la promozione in Serie A. A dirlo è il tradizionale sondaggio di Italpress tra gli allenatori di Serie B, che restituisce una fotografia sorprendente del campionato.
Giornale di Sicilia: “Ma Inzaghi e gli altri tecnici vedono i rosanero in A”
Dalle risposte dei tecnici emerge una fiducia diffusa in Venezia, Monza e soprattutto Palermo, indicato da dodici allenatori come una delle tre squadre destinate al salto di categoria. I veneti guidano le preferenze con 17 voti, seguiti dal Monza a quota 16, mentre il Frosinone, pur essendo in testa alla classifica, raccoglie appena quattro segnalazioni per la promozione finale.
Il sondaggio era articolato su tre quesiti: squadra rivelazione, calciatore rivelazione e le tre promosse. Su chi stia sorprendendo di più, il consenso è quasi unanime: il Frosinone viene indicato dalla stragrande maggioranza degli allenatori come la vera rivelazione del torneo. Un riconoscimento che però, come sottolinea il quotidiano, non si traduce automaticamente in una promozione certa.
Tra i tecnici che vedono i rosanero in Serie A figurano nomi di peso. Vincenzo Vivarini, Antonio Calabro, Alessio Dionisi, Ignazio Abate, Andrea Sottil, Matteo Andreoletti e Giovanni Stroppa inseriscono il Palermo nel terzetto delle promosse insieme a Monza e Venezia. Una fiducia condivisa anche da Filippo Inzaghi, che non nasconde la convinzione nelle potenzialità della sua squadra, pur indicando il Frosinone come rivelazione del campionato.
Non manca chi, come Roberto Donadoni, inserisce i rosanero accanto a Frosinone e Venezia, a dimostrazione di come il Palermo venga ormai percepito come una candidata credibile al grande salto, al di là della posizione momentanea in classifica.
Il Giornale di Sicilia evidenzia infine come questo sondaggio confermi una sensazione diffusa: il campionato è ancora apertissimo e il valore percepito delle squadre non coincide sempre con la graduatoria attuale. In questo contesto, i rosanero sembrano aver conquistato il rispetto dell’intera categoria, con molti allenatori pronti a scommettere su un loro ritorno in Serie A.
