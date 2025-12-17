Giornale Di Sicilia: “ll poker e il sintetico, doppio tabù per il Palermo”

Il tris di vittorie ottenuto contro Carrarese, Empoli e Sampdoria (con un parziale schiacciante di 9 gol fatti e uno solo subito) ha riportato l'entusiasmo, ma la storia recente invita alla cautela. Da quando è tornato in Serie B, il Palermo si è fermato per ben quattro volte dopo tre successi di fila, sempre sotto la gestione di Corini. In quelle occasioni, avversari come Genoa, Cosenza, Spezia e Cremonese sbarrarono la strada al possibile poker. Inzaghi, che ha già rotto il digiuno da "tris" che durava da quasi due anni, punta ora a infrangere definitivamente questo tabù per mantenere altissima la pressione sulla vetta.