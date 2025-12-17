Il Palermo non vuole più fermarsi. Dopo aver piegato anche la Sampdoria, la squadra rosanero mette nel mirino la trasferta di Avellino con un obiettivo ambizioso: centrare la quarta vittoria consecutiva. Un'impresa che, come sottolinea il Giornale di Sicilia, non è mai riuscita a nessun allenatore da quando il club è entrato nell'orbita del City Football Group.
Rassegna Stampa
Giornale Di Sicilia: “ll poker e il sintetico, doppio tabù per il Palermo”
Il tris di vittorie ottenuto contro Carrarese, Empoli e Sampdoria (con un parziale schiacciante di 9 gol fatti e uno solo subito) ha riportato l'entusiasmo, ma la storia recente invita alla cautela. Da quando è tornato in Serie B, il Palermo si è fermato per ben quattro volte dopo tre successi di fila, sempre sotto la gestione di Corini. In quelle occasioni, avversari come Genoa, Cosenza, Spezia e Cremonese sbarrarono la strada al possibile poker. Inzaghi, che ha già rotto il digiuno da "tris" che durava da quasi due anni, punta ora a infrangere definitivamente questo tabù per mantenere altissima la pressione sulla vetta.
Per ritrovare quattro vittorie consecutive in campionato bisogna risalire al 2022 (in Serie C contro Taranto, Picerno, Monopoli e Bari), mentre in Serie B l'ultima striscia vincente così lunga risale addirittura alla stagione della promozione del 2014, quando i rosa infilarono sei successi di fila.
Oltre al valore degli avversari guidati da Biancolino — reduci da risultati positivi in casa contro Monza e Venezia — Inzaghi dovrà superare l'ostacolo del terreno di gioco. Il Partenio è infatti un campo in erba 100% sintetica, superficie su cui il Palermo quest'anno ha già sofferto contro Juve Stabia ed Entella. A differenza di quanto fatto per la trasferta di Chiavari, questa volta il tecnico non ha anticipato la partenza, preferendo seguire la routine abituale della rifinitura pre-gara.
Per uscire indenni dall'Irpinia, ai rosa servirà la stessa intensità mostrata negli ultimi 270 minuti, evitando cali di tensione come quelli visti nel finale del match contro la Sampdoria. Con la classifica che si accorcia, ogni dettaglio sarà fondamentale per continuare la scalata verso la promozione diretta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA