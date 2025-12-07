Giornale di Sicilia: “L’Empoli e Dionisi, doppia sfida per il Palermo”

Caccia alla seconda vittoria di fila contro una squadra in salute e guidata da un allenatore che medita vendetta dopo le polemiche della passata stagione

Nel Giornale di Sicilia si racconta come il Palermo, dopo il roboante 5-0 con la Carrarese, arrivi alla sfida di Empoli con l’esigenza di dare finalmente continuità ai propri risultati. L’articolo sottolinea che la squadra di Filippo Inzaghi non può più permettersi passi falsi: le prime due posizioni, quelle che valgono la promozione diretta, si sono allontanate durante il recente periodo negativo, e questa trasferta rappresenta quindi un test fondamentale per capire se i rosanero siano davvero sulla via della “guarigione”.

Al tempo stesso viene evidenziato come l’Empoli sia probabilmente l’avversario peggiore da incontrare in questo momento. La formazione guidata da Alessio Dionisi, definita “la migliore delle ultime tre giornate”, ha appena infilato un filotto di tre vittorie consecutive, nove gol realizzati e nessuno subito. Il giornale ricorda lo “switch” avvenuto sotto la guida dell’ex allenatore del Palermo, che non aveva iniziato bene ma ha saputo ribaltare l’inerzia della stagione. Per Dionisi questa partita ha anche un sapore speciale, dopo la contestazione vissuta lo scorso anno quando sedeva sulla panchina rosanero: un motivo in più per trasformare la sfida in una sorta di resa dei conti emotiva.

Il Palermo arriva in Toscana con l’intenzione di ripresentare l’undici che ha travolto la Carrarese, anche se permane un dubbio legato a Vasic, ancora alle prese con il dolore alla spalla. Per questo motivo si va verso una nuova chance dal primo minuto per Palumbo e Le Douaron, con il francese che continua a superare Brunori nelle scelte di Inzaghi, tanto che per il capitano è sempre più concreta l’ipotesi della terza panchina consecutiva. Il resto della formazione appare definito: Joronen in porta, il terzetto Bereszynski – Bani – Ceccaroni in difesa, Segre e Ranocchia in mezzo al campo con Pierozzi e Augello sugli esterni. Dall’altra parte, il principale pericolo è identificato in Shpendi, supportato da Ceesay o Saporiti. Tra gli ex rosanero compaiono Fulignati e Elia.

Il quotidiano richiama inoltre un dato che pesa non poco: il Palermo non vince lontano dal Barbera dal successo del 4 ottobre contro lo Spezia, mentre sono ormai dieci giornate che non riesce a ottenere due vittorie consecutive. Una continuità che è mancata per tutta la stagione e che proprio oggi diventa centrale. Per questo, come si legge nelle ultime righe, la sfida del Castellani “vale più di tre punti”: non solo un incontro di classifica, ma un vero bivio psicologico e tecnico tra un Palermo che vuole rialzarsi e un Empoli in grande forma guidato da un allenatore in cerca di rivincita.