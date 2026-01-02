Giornale di Sicilia: “Le vacanze (agli sgoccioli) dei rosa tra viaggi e relax”

I giocatori riprenderanno gli allenamenti domenica in vista del Mantova

⚽️ 2 gennaio - 07:57

Il Giornale di Sicilia dedica spazio agli ultimi giorni di pausa concessi al Palermo, con la ripresa degli allenamenti fissata per domenica in vista della prossima sfida contro il Mantova. La sosta viene descritta come un momento fondamentale per ricaricare le energie, soprattutto dal punto di vista mentale, dopo una prima parte di stagione intensa. Lo staff tecnico potrà così ritrovare il gruppo al completo e avviare una nuova fase di lavoro in preparazione al rientro in campo.

Il quotidiano sottolinea come il periodo festivo abbia permesso ai giocatori di staccare dalla routine agonistica e salutare il nuovo anno lontano dai campi, recuperando normalità e serenità. Ognuno ha scelto la propria destinazione per il Capodanno: Filippo Ranocchia, ad esempio, ha volato negli Stati Uniti, trascorrendo le vacanze a New York, mentre altri hanno preferito restare in Europa.

Ampio spazio anche ai viaggi “di casa”. Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen hanno fatto ritorno in Finlandia per riabbracciare le famiglie e vivere le tradizioni del loro Paese, mentre Aljosa Vasic e Edoardo Pierozzi hanno scelto Parigi per una breve parentesi di relax. Non sono mancati, però, coloro che hanno deciso di rimanere a Palermo: tra questi Pietro Ceccaroni, che ha condiviso alcuni momenti di pausa in città insieme a Leonardo Mancuso, ex rosanero e futuro avversario della squadra allenata da Filippo Inzaghi.

Il clima che emerge è quello di una squadra che ha saputo sfruttare la pausa per ricaricarsi, prima di tornare a concentrarsi sugli obiettivi stagionali. Le vacanze stanno finendo, ma per il Palermo è tempo di ripartire, con la testa già rivolta al campionato e al prossimo impegno ufficiale.