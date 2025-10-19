Giornale di Sicilia: “Le soste fanno bene, al rientro si sorride”

La tradizione positiva è iniziata a settembredella scorsa stagione

⚽️ 19 ottobre - 08:50

L'articolo del Giornale di Sicilia si concentra su una statistica particolarmente favorevole al Palermo: l'ottimo rendimento della squadra rosanero nelle partite giocate immediatamente dopo le soste del campionato.

Il Palermo ambisce a confermarsi "la squadra più in forma della Serie B dopo le pause," una tradizione positiva che dura dalla scorsa stagione. Dall'inizio del campionato 2024/2025, i rosanero non solo non hanno mai perso al rientro dalle interruzioni, ma hanno anche accumulato il maggior numero di punti tra tutte le squadre, ben 17, frutto di cinque vittorie e due pareggi. In più, il club di viale del Fante è l'unica squadra "tra i cadetti (escluse le neopromosse dalla Serie C) a non aver perso nemmeno una partita disputata dopo una pausa."

Questa striscia positiva ha avuto inizio a settembre 2024 e si è sviluppata sotto la guida di due tecnici, prima Dionisi e poi Inzaghi. Tra i risultati citati figurano vittorie contro Juve Stabia, Salernitana, Catanzaro e Südtirol, e pareggi contro Modena e Sampdoria.

La sfida contro il Modena è l'occasione per il Palermo di ottenere il terzo risultato positivo consecutivo contro i "canarini" in un contesto post-sosta, nonostante anche il Modena vanti un rendimento "altrettanto interessante." I gialloblu, infatti, si piazzano al secondo posto per rendimento dopo le pause, con tre vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta, subita proprio al Barbera a gennaio 2025. Il podio è completato dalla Carrarese.

Anche l'allenatore Inzaghi vanta un bilancio di tutto rispetto dopo le soste tra la stagione precedente (al Pisa) e l'attuale: sei vittorie e una sola sconfitta. Il tecnico del Modena, Sottil, ha invece un rendimento più equilibrato nelle sue esperienze tra Sampdoria e Modena, con due vittorie, un pari e una sconfitta.