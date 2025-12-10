Giornale di Sicilia: “Le rimonte subite? Ora sono un ricordo”

Invertito un vecchio trend: mai un ko nelle otto partite in cui i rosanero sono andati in vantaggio

⚽️ 10 dicembre - 09:11

Nel suo approfondimento, Alessandro Arena sottolinea come il Palermo di Filippo Inzaghi abbia raggiunto una maturità competitiva che negli ultimi anni era mancata. La vittoria di Empoli — arrivata senza che la squadra vacillasse nemmeno dopo il gol di Pellegri — è descritta come una prova di forza e di crescita mentale.

Arena evidenzia che, quando i rosanero passano in vantaggio, diventano quasi “inscalfibili”. L’articolo ricorda come, sotto la gestione di Inzaghi, il Palermo abbia vinto sette delle otto partite in cui è andato avanti. L’unico pari è arrivato contro il Modena, peraltro con un’autorete sfortunata di Bereszynski. Tutte le altre squadre affrontate — dalla Reggiana al Südtirol, passando per Bari, Spezia, Pescara, Carrarese ed Empoli — non sono riuscite a ribaltare l’inerzia.

Il pezzo del GdS mette in risalto anche un dato significativo: nessuna squadra della Serie B sta difendendo il vantaggio meglio del Palermo, che vanta un impressionante 87,5% di vittorie in queste situazioni, al livello del Modena e davanti a realtà come Frosinone, Avellino, Reggiana e Venezia.

Arena parla di «rottura netta con il passato»: negli anni precedenti, infatti, i rosanero avevano spesso subito rimonte dolorose — vengono richiamate le partite con Pisa, Cremonese, Parma e Spezia — e apparivano vulnerabili nei finali. Ora, invece, grazie al lavoro tattico e mentale di Inzaghi, quella fragilità sembra essersi trasformata in solidità.

Il giornalista evidenzia che il prossimo passo sarà migliorare la capacità di rimontare quando si finisce sotto nel punteggio, ambito in cui i rosanero hanno ancora margine: cinque svantaggi, due recuperi e tre sconfitte. Ma Arena conclude che i segnali visti nelle ultime settimane — intensità, compattezza e lucidità — fanno pensare che la squadra sia sulla strada giusta anche da questo punto di vista.