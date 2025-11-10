Giornale di Sicilia: “Le rimonte restano sempre un miraggio”

Anche con l’arrivo di Filippo Inzaghi, che sembrava aver dato alla squadra maggiore spirito e compattezza, la musica non è cambiata. In 12 partite di Serie B, il Palermo è andato sotto quattro volte e in nessuna di queste è riuscito a vincere. Solo a Cesena è arrivato un punto, grazie al gol di Bani che ha risposto al vantaggio di Blesa. Per il resto, solo sconfitte: a Catanzaro (rete di Cissé), lo 0-3 interno con il Monza e il recente ko con la Juve Stabia, firmato Cacciamani.