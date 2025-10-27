Giornale di Sicilia: “L’allarme è suonato, ora servono nervi saldi”

Palermo, motore in panne: serve una scossa per ritrovare fiducia e continuità

⚽️ 27 ottobre - 07:07

Momento delicato in casa Palermo, dove — come scrive Luigi Butera — “il motore s’è inceppato”. Dopo un avvio di stagione brillante, la squadra di Inzaghi ha rallentato bruscamente, perdendo certezze e brillantezza. Il giornalista parla di un campanello d’allarme da non ignorare: il campionato, infatti, non aspetta nessuno, e alcune rivali — come il Monza, prossimo avversario — hanno già iniziato a ingranare le marce alte.

Il Palermo ha conosciuto la prima vera sconfitta stagionale e ha perso non solo il secondo posto in classifica, ma anche la sicurezza che l’aveva contraddistinto nelle prime giornate. A Catanzaro, sottolinea Butera, si è vista una squadra diversa rispetto a quella che, fino a poche settimane fa, aveva dominato la scena: meno corsa, meno idee e maggiori difficoltà sia in fase offensiva che difensiva.

L’articolo evidenzia come gli infortuni di Bani e Gyasi pesino, ma non possano essere l’unica spiegazione del calo. Manca la brillantezza sotto porta e, soprattutto, la compattezza difensiva: il gol subito a Catanzaro è, secondo il giornalista, il simbolo di questa fase di incertezza.

Inzaghi, che aveva già previsto periodi complicati, è ora chiamato a gestire il primo vero momento di difficoltà della stagione. Serviranno — scrive Butera — “nervi saldi, calma e nuove soluzioni in campo”, perché il gioco che aveva convinto a inizio torneo ora appare prevedibile e troppo dipendente dalle giocate dei singoli.

Le prestazioni sotto tono di giocatori come Palumbo e Brunori hanno reso il compito più facile agli avversari, che sanno come limitare il Palermo e colpirlo in contropiede. Tuttavia, il giornalista invita all’ottimismo: c’è ancora tempo per rimettersi in carreggiata, a patto di non farsi sopraffare dalle pressioni e dal cosiddetto “complesso della promozione”, che in passato ha già pesato sulle ambizioni rosanero.

Con le prossime due partite al Barbera, contro Monza e Pescara, la squadra avrà la chance ideale per uscire dal tunnel e ritrovare la strada giusta, proprio nel periodo in cui festeggerà i 125 anni di storia del club.