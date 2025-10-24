Giornale di Sicilia: “La difesa non si tocca, Gomes e Le Douaron sperano”

Inzaghi non stravolgerà la squadra che ha pareggiato col Modena, ma nelle scelte terrà conto anche del turno infrasettimanale. Ballottaggi in mediana e in avanti

⚽️ 24 ottobre - 07:27

Dopo il pareggio casalingo con il Modena, il Palermo di Filippo Inzaghi si prepara a tornare in campo lontano dal “Barbera”, forte di un rendimento esterno fin qui molto positivo. In tre trasferte di Serie B, i rosanero hanno raccolto sette punti, frutto di due vittorie e un pareggio, dimostrando solidità e carattere soprattutto nell’ultima gara disputata a La Spezia.

La squadra, tuttavia, dovrà ancora fare a meno di Bani, fermo per infortunio, e l’allenatore sta valutando con attenzione la formazione da schierare contro il Catanzaro, anche in vista del turno infrasettimanale contro il Monza.

In porta non ci sono dubbi: confermatissimo Joronen, sempre più punto di riferimento della difesa rosanero. Il reparto arretrato, che ha ben figurato contro il Modena, non dovrebbe subire variazioni: il trio difensivo sarà composto da Pierozzi, Peda e Ceccaroni, quest’ultimo reduce da ottime prestazioni sia al “Barbera” che al “Picco”.

A centrocampo restano i maggiori interrogativi. Sulle fasce dovrebbero agire Diakité, autore di una buona prova nell’ultima gara, e Augello, mentre in mezzo si deciderà solo all’ultimo momento. Le condizioni di Ranocchia non sono ancora ottimali, e il tecnico valuta se affiancargli Segre o Gomes, entrambi in corsa per una maglia da titolare.

In avanti, l’unica certezza è Pohjanpalo, mentre resta da capire chi lo supporterà sulla trequarti. Possibile il ritorno di Brunori, anche se Le Douaron — sempre schierato finora nelle gare esterne — resta una soluzione molto considerata. L’altro slot offensivo sarà occupato da Palumbo, ormai presenza fissa nello scacchiere rosanero.

In sintesi, Inzaghi non rivoluzionerà la squadra che ha pareggiato con il Modena, ma effettuerà qualche aggiustamento mirato per gestire al meglio il doppio impegno ravvicinato.