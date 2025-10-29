Giornale di Sicilia: “Joronen: «Siamo neri, tre gol sono troppi»”

«Non riesco a spiegarmi questa sconfitta, la squadra è piena di leader. Col Pescara adesso diventa importantissima per tanti motivi»

⚽️ 29 ottobre - 07:08

Dopo il pesante 0-3 subito al “Barbera” contro il Monza, il portiere del Palermo, Joronen, si è presentato in sala stampa con un volto teso e parole dure. «Siamo arrabbiati, tre gol sono troppi», ha ammesso, lasciando trasparire tutta la frustrazione per una serata da dimenticare.

Il numero uno finlandese ha sottolineato come la squadra debba reagire subito: serve “disciplina mentale” e la consapevolezza che quanto mostrato finora “non è sufficiente per una squadra come il Palermo”. L’obiettivo ora è rialzarsi immediatamente, a partire dalla prossima sfida contro il Pescara, definita dal portiere “importantissima per tanti motivi”.

Nonostante il pesante passivo, Joronen ha provato a limitare i danni con alcuni interventi decisivi, ma non si nasconde dietro le prestazioni individuali: “Pensiamo sempre alla squadra, non ai singoli”. Ha poi difeso il gruppo, ribadendo che lo spogliatoio è unito e ricco di personalità: “Ci sono tanti leader e giocatori forti, dobbiamo restare insieme anche nei momenti difficili”.

Parole da vero uomo spogliatoio, quelle del portiere rosanero, che chiude con un messaggio di orgoglio e appartenenza: “È un onore giocare a Palermo”. Ora, però, serve una risposta immediata sul campo per trasformare la rabbia in riscatto.