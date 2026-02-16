Giornale di Sicilia: “Joronen para, Pohja segna il Palermo parla finlandese”

Anche nell’ultima vittoria con l’Entella c’è la firma dei due «vichinghi»: il portiere decisivo in un paio di interventi, il centravanti ancora a segno

⚽️ 16 febbraio - 08:07

Il Giornale di Sicilia dedica ampio spazio al momento d’oro del Palermo, trascinato dalla coppia finlandese formata da Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo, definiti tra i simboli più emblematici della stagione rosanero. Nell’ultima vittoria contro l’Entella, ancora una volta, la firma è stata la loro: il portiere protagonista di interventi decisivi, il centravanti autore dell’ennesimo centro stagionale.

Il quotidiano sottolinea come Joronen abbia compiuto una vera prodezza su Di Mario quando il punteggio era ancora sull’1-0, oltre ad altri interventi complessi che hanno blindato il risultato. Dall’altra parte, Pohjanpalo ha “indirizzato subito la partita” con un colpo di testa che gli ha permesso di toccare quota 16 gol in campionato. Numeri che stanno spingendo i rosa sempre più vicino al trio di testa della classifica.

Se per l’attaccante finlandese le qualità realizzative non rappresentano una sorpresa, diversa era la situazione del portiere, reduce da una stagione complicata al Venezia e da un’estate da svincolato. Arrivato a fine agosto, è riuscito però in poco tempo a ribaltare le perplessità, collezionando parate decisive: contro l’Empoli aveva evitato più volte il raddoppio avversario e nel finale aveva protetto il successo con un intervento definito “incredibile” su Ignacchiti; contro l’Entella ha neutralizzato ancora Di Mario e anche Dalla Vecchia con un diagonale insidioso. L’unico a superarlo sabato è stato Inzaghi junior, che nel postpartita ha persino esultato imitando il padre.

I numeri certificano il rendimento dell’estremo difensore: 12 porte inviolate in 24 gare, 18 reti subite e 70 parate complessive, compresa una su rigore contro lo Spezia lo scorso 4 ottobre. Statistiche che lo collocano tra i migliori interpreti del ruolo in Serie B e che rafforzano la fiducia sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Per quanto riguarda Pohjanpalo, l’attenzione è tutta sui record. È attualmente in vantaggio di quattro reti sul primo inseguitore, Adorante, nella corsa al titolo di capocannoniere. Gli manca una sola rete per agganciare Matteo Brunori, che nelle ultime due stagioni era stato il più prolifico in maglia rosanero con 17 centri. Complessivamente sono già 25 i gol con il Palermo in 40 presenze, un bottino che lo proietta tra i migliori cannonieri della storia del club. Resta però un tabù: in questa stagione non ha ancora segnato contro una delle prime otto in classifica, un dato che si intreccia con le difficoltà dei rosa negli scontri diretti.

Il giornale evidenzia infine il lavoro mentale svolto da Filippo Inzaghi, capace di trasformare la squadra fragile vista con Alessio Dionisi in un collettivo compatto e reattivo nei momenti di difficoltà. Anche contro l’Entella, nel momento di massima pressione avversaria, il Palermo ha saputo colpire per il 2-0 e poi chiudere la gara in avvio di ripresa, dimostrando maturità e consapevolezza nei propri mezzi.

Una crescita che passa dai “due vichinghi”, ma che oggi coinvolge tutto il gruppo, con l’obiettivo di affrontare con fiducia un calendario che da metà marzo si annuncia particolarmente impegnativo.