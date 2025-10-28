Giornale di Sicilia: “Inzaghi: «Sicuro, non sbaglieremo»”

«A Catanzaro brutto primo tempo, ma noi ripartiamo dalla ripresa. Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi»

⚽️ 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 08:21)

Il Giornale di Sicilia racconta il clima in casa Palermo alla vigilia della sfida contro il Monza, con la prima sconfitta stagionale a Catanzaro ormai archiviata e la volontà di reagire subito con una prestazione d’orgoglio. L’obiettivo, sottolinea il quotidiano, è ritrovare «lo spirito dell’inizio di campionato», quello che aveva permesso ai rosanero di imporsi con compattezza e determinazione.

Il tecnico Filippo Inzaghi invita l’ambiente a non drammatizzare: «Siamo solo alla decima giornata, bisogna restare sereni e razionali», afferma, spiegando che il gruppo fisicamente sta bene e che il sostegno del pubblico del Barbera non mancherà, anche se per la prima volta la quota 30 mila spettatori potrebbe non essere raggiunta.

Inzaghi sottolinea che, nonostante il passo falso, la squadra ha prodotto molto finora: «Siamo quelli che crossano di più in Serie B», ricorda, ammettendo però che nelle ultime partite si è tirato meno e che serve maggiore concretezza.

Riguardo agli avversari, l’allenatore riconosce la forza del Monza di Bianco, paragonandolo al Sassuolo dello scorso anno per ritmo e qualità: «Hanno giocatori che fino a poco tempo fa erano in Nazionale – osserva – ma anche noi dobbiamo lottare per vincere».

Sul piano tattico, Superpippo anticipa possibili cambi nella formazione, spiegando che «quando si giocano tre partite in pochi giorni, la terza è sempre la più complicata» e che sceglierà chi mandare in campo «in base a ciò che si vede negli allenamenti».

Non mancano i riferimenti ai singoli: il ballottaggio tra Brunori e Le Douaron resta aperto e dipenderà dalle prestazioni di ciascuno, mentre il tecnico elogia Vasic e Corona per l’impegno e la disponibilità, nonostante il poco spazio trovato finora.

Il quotidiano chiude sottolineando la serenità che Inzaghi percepisce nel gruppo e la convinzione che il Barbera potrà essere, ancora una volta, l’arma in più per spingere il Palermo verso una pronta reazione dopo la delusione di Catanzaro.