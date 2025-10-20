Giornale di Sicilia: “Inzaghi: «Rammaricati, ma il risultato è giusto»”

«Ci tenevamo a vincere per i nostri tifosi, ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Proveremo a prenderci la vetta alla prossima»

⚽️ 20 ottobre - 08:03

Nel post partita del pareggio tra Palermo e Modena, è un Filippo Inzaghi lucido ma rammaricato quello che commenta il risultato. Il tecnico rosanero ha riconosciuto il valore dell’avversario e ha definito il pari “giusto”, pur sottolineando quanto ci tenesse, insieme alla squadra, a regalare una vittoria al pubblico del Barbera, ancora una volta numerosissimo.

Secondo Inzaghi, il Palermo ha offerto una buona prestazione per circa un'ora, ma ha vissuto un quarto d’ora di sofferenza nella ripresa che è costato caro. Ha ammesso che si potrebbe trattare di un calo fisico o di meriti del Modena, formazione che – a suo dire – non è in vetta per caso.

Il tecnico ha voluto comunque mantenere un tono positivo, ribadendo che il cammino resta solido e che l’obiettivo è provare a prendersi la vetta “già dalla prossima partita”.

Dal punto di vista tecnico, Inzaghi ha preferito concentrarsi sulla prestazione collettiva più che sui singoli episodi, lodando però le prove di Peda e Diakité, soprattutto in un match in cui mancavano elementi importanti come Bani e Gyasi.

Sui cambi effettuati, ha spiegato di aver cercato di dare vivacità alla squadra e di non aver voluto forzare il rientro di Ranocchia, sostituito dopo un’ora per precauzione. Ha ammesso di non essere soddisfatto del gol subito, giudicato evitabile dal punto di vista del lavoro difensivo.

Inzaghi ha infine evidenziato come non ci sia nulla da rimproverare ai suoi giocatori, anche se con uno stadio così pieno si vorrebbe sempre regalare una vittoria. Il secondo posto resta comunque saldo, e lo sguardo è già rivolto alla prossima occasione per prendersi la vetta.