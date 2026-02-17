Giornale di Sicilia: “Inzaghi pensa al Südtirol, Johnsen si candida per un posto”

La squadra torna al lavoro, test con la Primavera. Biglietti già in vendita

⚽️ 17 febbraio - 08:18

Il Giornale di Sicilia racconta la ripresa degli allenamenti del Palermo a Torretta in vista della sfida casalinga di sabato alle 15 contro il Südtirol, un appuntamento considerato fondamentale per dare continuità al percorso di crescita delle ultime settimane. La seduta si è aperta con il consueto riscaldamento e si è poi chiusa con un test in famiglia contro la Primavera, utile per affinare schemi e soluzioni tattiche e per verificare l’inserimento dei nuovi nei meccanismi di gioco.

Secondo il quotidiano, Inzaghi potrà contare sull’intero organico e starebbe valutando alcune rotazioni. Tra le ipotesi, il possibile rilancio dal primo minuto di Dennis Johnsen, in un tridente alle spalle di Pohjanpalo insieme a Palumbo, per aumentare imprevedibilità e qualità negli ultimi metri.

Intanto è partita la vendita dei biglietti per la gara contro gli altoatesini, con prezzi differenziati per i vari settori dello stadio.

Il giornale segnala anche un’iniziativa extracalcistica del club di viale del Fante, che ha annunciato una collaborazione con l’Associazione provinciale cuochi e pasticcieri di Palermo. L’obiettivo, si legge nella nota diffusa dalla società, è quello di creare nuove occasioni di valorizzazione del brand Palermo anche in contesti internazionali, puntando sulle eccellenze gastronomiche del territorio attraverso il Culinary Team impegnato nelle principali competizioni di cucina.