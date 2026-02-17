mediagol palermo Giornale di Sicilia: “Inzaghi pensa al Südtirol, Johnsen si candida per un posto”

Rassegna Stampa

Giornale di Sicilia: “Inzaghi pensa al Südtirol, Johnsen si candida per un posto”

Giornale di Sicilia: “Inzaghi pensa al Südtirol, Johnsen si candida per un posto” - immagine 1
La squadra torna al lavoro, test con la Primavera. Biglietti già in vendita
⚽️

Il Giornale di Sicilia racconta la ripresa degli allenamenti del Palermo a Torretta in vista della sfida casalinga di sabato alle 15 contro il Südtirol, un appuntamento considerato fondamentale per dare continuità al percorso di crescita delle ultime settimane. La seduta si è aperta con il consueto riscaldamento e si è poi chiusa con un test in famiglia contro la Primavera, utile per affinare schemi e soluzioni tattiche e per verificare l’inserimento dei nuovi nei meccanismi di gioco.

Secondo il quotidiano, Inzaghi potrà contare sull’intero organico e starebbe valutando alcune rotazioni. Tra le ipotesi, il possibile rilancio dal primo minuto di Dennis Johnsen, in un tridente alle spalle di Pohjanpalo insieme a Palumbo, per aumentare imprevedibilità e qualità negli ultimi metri.

Intanto è partita la vendita dei biglietti per la gara contro gli altoatesini, con prezzi differenziati per i vari settori dello stadio.

Il giornale segnala anche un’iniziativa extracalcistica del club di viale del Fante, che ha annunciato una collaborazione con l’Associazione provinciale cuochi e pasticcieri di Palermo. L’obiettivo, si legge nella nota diffusa dalla società, è quello di creare nuove occasioni di valorizzazione del brand Palermo anche in contesti internazionali, puntando sulle eccellenze gastronomiche del territorio attraverso il Culinary Team impegnato nelle principali competizioni di cucina.

Leggi anche
Palermo, GDS: “Due in casa e due in trasferta, quarto tris consecutivo”
Giornale di Sicilia: “Pierozzi e Augello fanno volare il Palermo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA