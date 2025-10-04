Giornale di Sicilia: “Inzaghi: «Partita durissima, voglio la ciliegina sulla torta»”

«Vederli così in fondo è emblematico delle difficoltà di questo campionato. Dobbiamo puntare sulla continuità e sulla forza che ci ha reso la migliore difesa»

Il Giornale di Sicilia dedica ampio spazio alla vigilia della sfida tra Spezia e Palermo, una partita che per Filippo Inzaghi rappresenta un passaggio cruciale nel percorso dei rosanero. Il tecnico non nasconde le insidie della trasferta al “Picco”, definendola una gara «durissima» contro una squadra che «non occupa la posizione di classifica che ci si aspettava a inizio anno».

Nonostante le difficoltà, Inzaghi mostra fiducia nel gruppo, ricordando che il Palermo arriva da una serie di prestazioni convincenti e da un’ottima classifica. L’obiettivo è chiaro: mantenere la continuità e dare seguito al percorso che ha portato i rosanero a essere la miglior difesa del campionato. Come sottolineato dal tecnico, «il desiderio di non subire gol deve appartenere a tutta la squadra», anche se la vera solidità difensiva si misurerà solo a fine stagione.

Il quotidiano evidenzia come Inzaghi voglia chiudere al meglio prima della sosta, parlando di una squadra «che lotta, combatte e non molla mai». Il tecnico si è detto particolarmente soddisfatto della mentalità del gruppo, capace di reagire anche nei momenti più complicati, come accaduto contro il Venezia e dopo la partita con il Cesena, dove aveva espresso delusione per il gol subito.

Sul fronte della formazione, il Giornale di Sicilia conferma che Veroli prenderà il posto di Ceccaroni, squalificato dopo il doppio giallo rimediato contro i lagunari. Inzaghi ha speso parole di fiducia per il giovane difensore, ricordando le buone prestazioni già offerte, come quella di Udine.

Spazio anche al legame con il pubblico: Inzaghi ha ribadito quanto il sostegno dei tifosi rosanero sia una spinta fondamentale, definendolo «straordinario» e riconoscendo la responsabilità di regalare loro soddisfazioni. «Finora – ha detto – abbiamo dato tutto, e sono sicuro che alla fine verremo premiati».

In chiusura, il quotidiano sottolinea il clima di entusiasmo che accompagna la squadra: il Palermo arriva a La Spezia con consapevolezza e determinazione, pronto a giocarsi punti pesanti in una sfida che può dire molto sulle ambizioni stagionali.