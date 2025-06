Giornale di Sicilia: “Inzaghi: Palermo forte e piazza da Champions”

«Nessuno ci regalerà niente, abbiamo un sogno e dobbiamo meritarlo. La società mi ha messo a disposizione tutto: chi non corre sta fuori»

Dopo l’esperienza con il Pisa, conclusa con una separazione consensuale, Inzaghi ha accettato la sfida siciliana, consapevole della pressione e della passione di una piazza dove il calcio è vissuto come appartenenza e riscatto. Ha parlato subito con concretezza e senso di responsabilità, ringraziando la sua ex squadra ma spiegando come il progetto Palermo abbia riacceso il suo entusiasmo.