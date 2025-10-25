Giornale di Sicilia: “Inzaghi: «Guai a sottovalutarli, serve una partita perfetta»”

«È l’avversario peggiore che ci potesse capitare, hanno avuto qualche difficoltàma sono forti. Sfida complicata, speriamo di essere all’altezza»

⚽️ 25 ottobre - 08:23

Alla vigilia della delicata sfida del Ceravolo contro il Catanzaro, Filippo Inzaghi carica il suo Palermo con toni decisi e fiduciosi. Pur riconoscendo la forza dell’avversario, definito “una squadra rimasta la stessa della scorsa stagione e che gioca molto bene”, il tecnico rosanero chiede ai suoi di ripetere la prestazione battagliera vista contro lo Spezia.

Senza il sostegno dei tifosi in trasferta, Inzaghi invita i suoi a “giocare anche per loro”, sottolineando come “sarà una partita complicata”, ma con la convinzione che il gruppo sia “pronto per una grande prestazione”.

Il mister non cade nella trappola di sottovalutare un Catanzaro in difficoltà, ancora a caccia della prima vittoria stagionale: “Sarebbe un grande errore – avverte – è il peggior avversario che potessimo trovare in questo momento”.

Sulla corsa al vertice, Inzaghi mantiene i piedi per terra: il Palermo ha costruito una classifica importante, ma “bisogna confermare le cose buone e migliorare in molti aspetti”. L’obiettivo, spiega, è continuare a dipendere solo da se stessi, senza guardare troppo alle altre squadre.

Non mancano dubbi di formazione in vista del tour de force che vedrà i rosanero affrontare, dopo il Catanzaro, Monza e Pescara in rapida successione. Il tecnico chiarisce: “Pensiamo una partita per volta. È chiaro che nelle prossime gare cambierò qualcosa, per dare spazio anche a chi ha giocato meno”.

Infine, Inzaghi esprime il suo orgoglio nel guidare la squadra proprio alla vigilia dei 125 anni del Palermo, che verranno celebrati sabato prossimo: “Mi auguro di regalare ai nostri tifosi tre belle partite e tante soddisfazioni”.

Una vittoria al Ceravolo sarebbe il miglior modo per aprire la settimana della festa e dare ulteriore slancio alla rincorsa verso la Serie A.