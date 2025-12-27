Giornale di Sicilia: “Inzaghi: «Gara che conta, vogliamo fare felici i tifosi»”

«C’è rammarico per il risultato di Avellino, ma ora bisogna tornare a vincere. Giochiamo davanti alla nostra gente, dobbiamo fare una grande partita»

⚽️ 27 dicembre - 08:36

Il Palermo arriva alla sfida con il Padova in un momento delicato ma allo stesso tempo carico di fiducia. La squadra rosanero ha trovato continuità e solidità, elementi che hanno rafforzato identità e consapevolezza all’interno del gruppo, rendendo questa partita uno snodo importante sia per la classifica sia per le prospettive future. Alla vigilia del match, Filippo Inzaghi ha fatto il punto della situazione attraverso i canali ufficiali del club, trasmettendo fiducia ma anche grande attenzione ai dettagli.

L’allenatore rosanero ha sottolineato come la squadra arrivi “bene” a questo appuntamento, consapevole del sostegno di un pubblico numeroso e desiderosa di offrire una prestazione all’altezza. Inzaghi ha evidenziato l’importanza di dare continuità ai risultati recenti, ricordando le tre vittorie e il pareggio ottenuti nelle ultime uscite, senza però sottovalutare il valore del Padova. Il messaggio è chiaro: rispetto per l’avversario, ma in casa il Palermo deve imporre il proprio gioco e mostrare la solita personalità.

Tornando sull’ultima trasferta di Avellino, il tecnico non ha nascosto un pizzico di rammarico per una vittoria sfumata nel finale. Secondo Inzaghi, quella gara ha dimostrato che la squadra avrebbe potuto portare a casa l’intera posta, ma ora l’obiettivo è ripartire da quanto di buono fatto al Barbera nelle ultime partite, sfruttando la spinta dei tifosi. Proprio sul Padova, l’allenatore ha parlato di una squadra “costruita con intelligenza” e guidata da un tecnico preparato, sottolineando come i successi in trasferta siano sempre indice di qualità e spirito.

In vista delle scelte di formazione, Inzaghi ha ribadito una linea di prudenza. L’ultima rifinitura servirà a valutare le condizioni dei singoli, ma la priorità resta quella di mandare in campo solo giocatori al cento per cento. In questo senso, la profondità della rosa del Palermo rappresenta una garanzia, permettendo di gestire eventuali assenze senza correre rischi inutili.

Infine, lo sguardo del tecnico si è rivolto ancora una volta ai tifosi rosanero, chiamati a essere protagonisti sugli spalti. Inzaghi ha parlato di una “grande responsabilità” nei confronti della gente che segue la squadra con passione, augurando buone feste e promettendo il massimo impegno per regalare una giornata di sport e soddisfazione. Contro il Padova, il Palermo ha dunque l’occasione di chiudere bene l’anno e di compiere un ulteriore passo in avanti in classifica, confermando quanto di buono costruito nelle ultime settimane.