Il Giornale di Sicilia mette in evidenza come il Palermo guardi con fiducia al proprio allenatore: il cosiddetto “fattore Inzaghi”. I numeri parlano chiaro: nelle ultime stagioni di Serie B, il tecnico non ha mai perso all’esordio, portando sempre a casa punti preziosi per iniziare col piede giusto.
La rassegna
Giornale di Sicilia: “Inzaghi è un talismano, alla prima non ha mai perso”
La sua serie positiva parte dal 2017/18, quando guidava il Venezia appena promosso: pareggio con la Salernitana e poi una stagione chiusa ai play-off, eliminato proprio dal Palermo. Con il Benevento (2019/20) arrivò un altro pari all’esordio, stavolta con il Pisa, preludio a una cavalcata trionfale fino alla promozione in Serie A. Nel 2021/22, sulla panchina del Brescia, la partenza fu ancora migliore: vittoria per 2-0 in casa della Ternana. Con la Reggina (2022/23) vinse 3-1 a Ferrara contro la Spal, conquistando poi un posto nei play-off. Infine, l’anno scorso al Pisa, il debutto si chiuse 2-2 con lo Spezia, preludio a un campionato concluso con la promozione.
Un ruolino invidiabile: due vittorie e tre pareggi nelle prime giornate delle sue avventure, con due promozioni conquistate e altre qualificazioni ai play-off. Al contrario, il Palermo negli ultimi cinque esordi in Serie B ha raccolto risultati altalenanti (due successi, due pareggi e una sconfitta), senza riuscire poi a mantenere continuità in stagione.
Il quotidiano ricorda anche alcuni debutti significativi dei rosanero: il 2-0 allo Spezia nel 2017/18 che lanciò la squadra fino alla finale play-off persa col Frosinone, lo 0-0 con la Salernitana nell’anno della cancellazione del club, fino agli ultimi tre esordi nell’era City Group con Corini: vittoria con il Perugia, pareggio a Bari e il ko a Brescia dello scorso anno, preludio a un’ottava posizione finale e all’eliminazione ai play-off contro la Juve Stabia.
Ora l’attesa è tutta per il debutto al “Barbera”: la speranza rosanero è che il “talismano Inzaghi” continui a portare fortuna anche stavolta.
