Giornale di Sicilia: “Inzaghi è soddisfatto «È un punto pesante»”

L’allenatore rosanero si dice soddisfatto soprattutto per la reazione della squadra. La gara, ammette, è stata a tratti molto convincente e in altri meno, ma ciò che conta è la continuità: dodicesimo risultato utile consecutivo e, soprattutto, la capacità di rialzarsi dopo il 3-1 subito a inizio ripresa. Inzaghi sottolinea come, dopo aver raggiunto il 3-3, il Palermo abbia avuto persino l’occasione per vincerla, segnale di una squadra viva e mentalmente forte.