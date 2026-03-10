Giornale di Sicilia: “Inzaghi come a Pisa, ma ancora non basta”

Negli ultimi nove anni quota 57 ha sempre garantito il primo o il secondo posto dopo 29 turni, adesso i rosa sono quarti

Il Giornale di Sicilia evidenzia come il Palermo stia vivendo una stagione dai numeri straordinari, pur senza occupare il primo posto in classifica. Più volte Filippo Inzaghi ha sottolineato che, in un campionato meno competitivo, la sua squadra sarebbe probabilmente in vetta. I dati sembrano confermare questa sensazione: i rosanero hanno raccolto 57 punti in 29 giornate, un bottino che in molte altre stagioni sarebbe bastato per guidare la Serie B.

Eppure la classifica racconta una realtà diversa. Il Palermo occupa il quarto posto con sei punti di ritardo dal Venezia capolista. In mezzo ci sono Frosinone, terzo con un punto in più dei rosanero, e Monza, secondo a +3. Una situazione che testimonia quanto sia equilibrato e competitivo il campionato di quest’anno.

Il quotidiano sottolinea come una stagione con numeri così alti per la quarta classificata sia piuttosto rara. Negli ultimi anni, infatti, una squadra con 57 punti dopo 29 giornate si trovava quasi sempre nelle prime due posizioni. Un precedente simile risale al campionato 2007/08, quando Brescia e Lecce avevano lo stesso bottino ma inseguivano l’Albinoleffe capolista.

Il successo ottenuto a Carrara ha inoltre permesso al Palermo di stabilire il miglior rendimento nell’era del City Football Group. Con la vittoria contro il Mantova, Inzaghi aveva già superato i 52 punti ottenuti da Dionisi nella scorsa stagione. Adesso il tecnico ha fatto meglio anche dei 56 punti conquistati nel 2023/24 sotto la guida di Corini e Mignani.

Nonostante questi traguardi statistici, Inzaghi continua a ribadire che l’unico obiettivo davvero importante resta la promozione. La squadra, del resto, ha pochi rimpianti dal punto di vista dei risultati. Nella lunga storia del club, infatti, solo tre volte il Palermo aveva raggiunto almeno 16 vittorie nelle prime 29 giornate di Serie B: nel 1931/32, nel 1955/56 e nel 2013/14. In tutte quelle occasioni la stagione si concluse con il salto di categoria.

Anche confrontando il rendimento con le annate che hanno portato alla promozione nel nuovo millennio, l’attuale cammino appare molto positivo. Dopo 29 partite, il Palermo del 2003/04 aveva raccolto 48 punti, mentre quello del 2013/14 era arrivato a quota 56. La squadra di Inzaghi, con 57, sta facendo addirittura meglio, pur in un contesto di classifica molto più serrato.

Guardando ai risultati più recenti, i rosanero stanno confermando nel 2026 quanto di buono costruito nella parte finale del 2025. Nelle undici partite giocate nel nuovo anno il Palermo ha conquistato 24 punti, lo stesso rendimento del Monza, mentre il Venezia guida questa speciale graduatoria con 28 punti e il Frosinone segue con 20.

Adesso, però, arriva il momento decisivo della stagione. Il ciclo di scontri diretti che attende la squadra di Inzaghi rappresenterà una vera prova del nove: se il Palermo riuscirà a mantenere questo ritmo, la classifica potrebbe diventare ancora più interessante. In caso contrario, la strada verso la Serie A passerà inevitabilmente attraverso l’insidioso percorso dei play-off.