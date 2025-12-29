Giornale di Sicilia: “In tre per il dopo Brunori, Magnani resta un rebus”

Il capitano andrà in prestito alla Sampdoria, nel frattempo il Palermo cerca un sostituto. Moreo e Tramoni piste complicate, Pierini più percorribile

Il Giornale di Sicilia apre il capitolo calciomercato del Palermo partendo dal tema più delicato e simbolico: il futuro di Matteo Brunori. La lunga pausa della Serie B e l’imminente avvio della sessione invernale riportano inevitabilmente l’attenzione sulle mosse in entrata e in uscita, ma il numero 9 rosanero resta il perno centrale di ogni riflessione. Il quotidiano racconta come il giro di campo dopo la gara con il Padova, tra applausi ed emozione, abbia avuto il sapore di un saluto, lasciando intendere che quella possa essere stata l’ultima presenza di Brunori con la maglia del Palermo.

Secondo quanto riportato, il passaggio alla Sampdoria appare ormai imminente: la formula individuata è quella del prestito secco, con la promessa di ridiscutere il futuro a fine stagione in un clima di collaborazione tra le parti. Salvo colpi di scena, l’operazione dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni.

L’uscita di Brunori costringerà inevitabilmente il Palermo a intervenire in attacco. Il nome in cima alla lista è quello di Stefano Moreo, profilo molto gradito a Filippo Inzaghi per conoscenza tattica e caratteristiche, anche se il Pisa lo considera un elemento centrale della propria rosa. Più complessa la pista che porta a Matteo Tramoni, sempre del Pisa, a causa delle elevate richieste economiche. Più percorribile, invece, la soluzione Nicholas Pierini del Sassuolo, meno utilizzato da Fabio Grosso ma con due elementi a favore: la conoscenza di Joel Pohjanpalo e due promozioni consecutive già conquistate in carriera. Da monitorare anche la situazione di Dennis Johnsen, considerando i possibili movimenti in uscita dalla Cremonese, anche se altri attaccanti come Okereke e De Luca non sembrano rientrare nei piani rosanero.

Il Giornale di Sicilia evidenzia come il direttore sportivo Carlo Osti interverrà anche in difesa, soprattutto dopo la partenza di Salim Diakité, che verrà rimpiazzata con un elemento adatto alla linea a tre. Il sogno resta il ritorno di Giangiacomo Magnani, attualmente alla Reggiana, ma tutto dipenderà dalla risoluzione di alcune questioni personali. In alternativa prende quota il nome di Federico Barba, profilo apprezzato da Inzaghi e potenzialmente libero dal contratto in Indonesia: un’opportunità che il Palermo valuterà senza fretta.

A centrocampo, invece, non sono previste rivoluzioni: il reparto dovrebbe restare invariato, salvo sorprese. L’unico movimento certo riguarda la porta, dove uno tra Samuele Bardi e Alfred Gomis è destinato a partire, con il Mantova segnalato come la squadra più interessata al primo.

La rassegna restituisce così l’immagine di un Palermo pronto a muoversi con cautela ma decisione, tra addii pesanti e scelte mirate, con l’obiettivo di rinforzare la squadra senza snaturarne l’equilibrio costruito nella prima parte di stagione.