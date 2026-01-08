Dalle colonne del Giornale di Sicilia filtra un quadro di mercato improntato alla cautela in casa Palermo, dove l’attesa per i prossimi sviluppi cresce ma la dirigenza continua a muoversi senza fretta. In viale del Fante la strategia è già delineata, soprattutto in ottica post Brunori, ma accelerare ora – sottolinea il quotidiano – significherebbe rischiare di compromettere scelte che devono restare coerenti con il progetto tecnico.
Rassegna Stampa
Giornale di Sicilia: “Il Pisa spara sempre alto per Tramoni, Veroli non si tocca”
Uno dei temi chiave riguarda la difesa e in particolare la posizione di Magnani, ancora da definire e centrale per le future mosse del reparto arretrato. Dal suo eventuale ritorno dipendono anche alcune uscite: in quel caso il profilo più a rischio sarebbe Diakité, seguito con attenzione da Avellino e Spezia. Diversa invece la situazione di Veroli, che il Palermo considera un giovane su cui continuare a investire, nonostante le numerose richieste e i tentativi di avvicinamento da parte di altri club.
Il capitolo più complesso resta però quello dell’attacco. La trattativa per Tramoni viene descritta come tutt’altro che semplice: il Pisa non sembra disposto a fare sconti e continua a schierare il proprio numero 10, segnale di una posizione di forza. La valutazione, che si aggira intorno ai 5 milioni di euro dopo una richiesta iniziale più alta, al momento non trova il Palermo disposto a un investimento di tale portata, pur senza abbandonare il tavolo del confronto. Rimangono sotto osservazione anche Pierini del Sassuolo e Johnsen della Cremonese, profili che continuano a essere seguiti ma senza affondi decisivi.
Sul fronte delle uscite, il futuro di Corona resta ancora da decifrare: il giocatore piace a più società, ma non si registrano trattative concrete. In caso di cessione, il club rosanero valuterebbe l’inserimento di un altro profilo under. Intanto è definita un’operazione in uscita: il giovane Dimitri, classe 2006 e protagonista con la Primavera, si trasferirà al Trapani con la formula del prestito secco.
In sintesi, il Giornale di Sicilia racconta un Palermo vigile e prudente, consapevole delle proprie esigenze ma deciso a non forzare i tempi, in un mercato che richiede equilibrio e scelte ponderate.
