Giornale di Sicilia: “Il Palermo studia le mosse per la difesa”

Saranno valutati in ritiro sia Diakité , che tornerà a giocare come difensore e non da esterno, sia Peda , reduce proprio da un’esperienza in prestito alla Juve Stabia , che lo vorrebbe nuovamente con sé. Il polacco, però, spera ancora di guadagnarsi un ruolo nel Palermo grazie alla sua duttilità.

Attenzione anche ai giovani in orbita Juventus, come Gonzalez, rientrato dal poco fortunato prestito al Feyenoord, e a nomi di esperienza come Bonifazi del Bologna, sebbene in quota over. Resta sullo sfondo la suggestione Edoardo Goldaniga: se non rinnoverà con il Como, non è escluso un ritorno in Sicilia, dato che i contatti preliminari sono già avviati.