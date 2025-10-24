Giornale di Sicilia: “Il Palermo punta sull’export. A Catanzaro per fare tris”

Due vittorie e un pareggio nelle tre partite esterne giocate fin qui: la media punti è di 2,33 a match ed è superiore a quella (1,8) ottenuta al Barbera

⚽️ 24 ottobre - 07:19

Il Palermo si prepara ad affrontare il Catanzaro con l’obiettivo di proseguire il suo straordinario cammino in trasferta. Nonostante l’assenza dei tifosi nel settore ospiti, la squadra di Inzaghi vuole dimostrare di avere la maturità e la forza per vincere anche lontano dal Barbera, «per la sua gente».

Il rendimento esterno dei rosanero è stato finora quasi perfetto: 7 punti nelle prime tre gare fuori casa, un risultato che solo due anni fa il club di viale del Fante era riuscito a eguagliare sotto la guida di Corini. Allora, però, dopo un grande avvio arrivò un lungo periodo senza vittorie lontano da Palermo; stavolta l’intenzione è di non ripetere quel copione.

Le vittorie sui campi di Bolzano e La Spezia, unite al pareggio con il Cesena, confermano la solidità del gruppo. Ora il tecnico punta a un altro successo per riscattare la «mezza delusione» del pari interno con il Modena.

La sfida del Ceravolo arriva in un momento cruciale: tra la gara contro il Modena e quella successiva contro il Monza, altra pretendente alla promozione. I calabresi, dopo un avvio difficile fatto di sei pareggi e due sconfitte, cercano invece la prima vittoria stagionale e una scossa in classifica. Non mancano i malumori attorno all’allenatore Aquilani, e il Palermo dovrà approfittare anche di questo contesto psicologico.

In trasferta i numeri dei rosanero sono addirittura migliori rispetto a quelli casalinghi: 2,33 punti di media contro 1,8 al Barbera, con un perfetto equilibrio nel bilancio dei gol — cinque fatti e due subiti sia in casa che fuori. Una rete a Catanzaro significherebbe toccare quota 14 gare esterne consecutive a segno in Serie B, ulteriore segnale della continuità offensiva del gruppo di Segre.

L’ultimo precedente al Ceravolo sorride al Palermo: l’1-3 dello scorso aprile che spinse i rosa al quinto posto prima del calo finale. Adesso la squadra vuole ripetersi per celebrare al meglio anche i 125 anni di storia del club.

Come sottolinea l’articolo, trovare il giusto equilibrio tra casa e trasferta sarà fondamentale per ambire alla promozione. Trasformare i pareggi in vittorie, specialmente contro le rivali di vertice, è il passo successivo per una squadra che ha finalmente ritrovato consapevolezza e continuità.