Giornale di Sicilia: “Il Palermo prepara il blitz per Cistana”

Il centrale si è svincolato dopo il fallimento del Brescia, l’affare potrebbe chiudersi nei prossimi giorni

⚽️ 5 luglio - 09:16

Il mercato del Palermo sta entrando in una fase cruciale, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. Dopo anni di tentativi andati a vuoto, i rosanero sono ormai vicinissimi a chiudere per Andrea Cistana, difensore appena svincolato dal Brescia a seguito del fallimento del club lombardo e della mancata iscrizione alla Serie C. Il giocatore avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento in Sicilia, e la sua esperienza pregressa con Filippo Inzaghi nella stagione 2021/22 (quella della sua miglior performance realizzativa) avrebbe inciso nella scelta.

Tuttavia, l’arrivo di Cistana non escluderebbe ulteriori operazioni in difesa: restano vive le piste che portano a Marcandalli, Gonzalez, Bonifazi e Barba, con i primi due in vantaggio grazie al loro status di under, che non inciderebbe sulla lista

Nel frattempo, si attende solo l’ufficialità per Tommaso Augello e Jacopo Palumbo. Per il primo mancherebbero solo le firme, mentre per il secondo restano da sistemare alcuni dettagli burocratici con il Modena. L’accordo prevede il trasferimento a titolo definitivo per 1,5 milioni di euro più Saric. Il nodo principale riguarda la valutazione dei cartellini, inizialmente stimati a 2,5 milioni per Palumbo e 1 milione per Saric, cifre che potrebbero essere leggermente ritoccate verso l’alto

Prima della partenza per il ritiro in Valle d’Aosta, il Palermo vuole chiudere anche per Salvatore Elia, attualmente legato allo Spezia. Un problema legato a vecchie pendenze tra il club ligure e un agente del giocatore sta rallentando la trattativa, ma c’è ottimismo. Elia ha manifestato il desiderio di tornare in rosanero, e lo Spezia, bisognoso di liquidità, potrebbe cedere per una cifra leggermente superiore a quella già proposta (1,1 milioni più 400 mila euro per il riscatto di Aurelio).

Sul fronte delle uscite, si segnalano trattative avanzate per la cessione di Nikolaou al Bari e di Insigne all’Avellino. Più complessi i discorsi per Vasic (nel mirino di Padova, Cesena e Reggiana) e Di Mariano, che potrebbe anch’egli seguire la strada verso Bari.