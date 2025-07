Giornale di Sicilia: “Il Palermo ha l’uomo in più «Adesso vedrete il vero Blin»”

«Ho lavorato sodo per tornare il giocatore che ero prima dell’infortunio: sono pronto. Per la promozione serve coesione, umiltà e giocarle tutte come fosse l’ultima gara»

⚽️ 22 luglio 2025 (modifica il 22 luglio 2025 | 09:26)

Alexis Blin, centrocampista del Palermo, si candida a diventare un punto di riferimento per la nuova stagione rosanero, dimostrando leadership non solo in campo ma anche davanti ai microfoni. Dopo un'annata complicata a causa di un infortunio, l’ex Lecce è tornato con spirito rinnovato e voglia di riscatto.

Durante il ritiro, Blin ha mostrato segnali incoraggianti sia sul piano fisico che mentale. Ha sottolineato l'importanza dell'autocritica, ammettendo che il rientro dall'infortunio non è stato semplice, ma ora si sente pronto a dare tutto per la maglia del Palermo, convinto di poter esprimere appieno il proprio potenziale.

Il centrocampista francese ha anche ribadito come il lavoro di gruppo e la coesione siano elementi chiave per affrontare un campionato difficile come la Serie B. «Serve lo spirito giusto», ha affermato, aggiungendo che non basta avere una rosa forte: l’umiltà e la determinazione quotidiana faranno la differenza.

Tra le sue dichiarazioni più significative, spicca la volontà di essere un esempio mentale e di atteggiamento nello spogliatoio, evidenziando quanto sia fondamentale avere un gruppo unito e con obiettivi condivisi. Ha anche riconosciuto il valore dell’adattabilità, raccontando di come l’esperienza in più ruoli, anche in difesa, lo abbia arricchito dal punto di vista tattico.

Infine, Blin ha parlato del nuovo tecnico Pippo Inzaghi, lodando la chiarezza delle idee che ha già iniziato a trasmettere nei primi giorni di ritiro. Ha sottolineato l’importanza della corsa e della libertà concessa ai centrocampisti, lasciando intendere che il nuovo progetto tecnico potrebbe valorizzarlo al meglio.

«Adesso vedrete il vero Blin», è la promessa del centrocampista rosanero: un segnale forte per tutto l’ambiente Palermo.