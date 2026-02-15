Giornale di Sicilia: “Il Palermo fa ancora festa: tris all’Entella, si può sognare”

Settima vittoria di fila al Barbera, tredicesimo risultato utile e quarta partita consecutiva con tre gol: contro i liguri una nuova prova di forza dei rosanero

⚽️ 15 febbraio - 07:24

Il Palermo continua la sua corsa e lo fa con numeri che sanno di record. La vittoria contro la Virtus Entella al Barbera certifica un momento straordinario: settimo successo consecutivo in casa – eguagliato un primato che risaliva al 1959 – tredicesimo risultato utile di fila e quarta gara consecutiva con tre reti all’attivo. Un ruolino che, come sottolineato dal Giornale di Sicilia, profuma di promozione diretta, almeno per una notte distante un solo punto.

La squadra di Filippo Inzaghi – festeggiato a fine gara anche in compagnia del figlio – ha dimostrato ancora una volta di sapere “cosa deve fare, anche nella sofferenza”. Non è stata una partita scintillante, ma è stata una prova di maturità. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Joel Pohjanpalo, al sedicesimo centro stagionale, su corner di Tommaso Augello, i rosanero hanno attraversato una fase di appannamento, concedendo campo a un’Entella organizzata e coraggiosa.

I liguri hanno preso in mano il centrocampo e creato qualche brivido, ma si sono scontrati contro un monumentale Jesse Joronen, decisivo in almeno due interventi, in particolare su un colpo di testa ravvicinato che ha evitato il pareggio. È stato quello, probabilmente, il momento chiave della gara.

Prima dell’intervallo è arrivato il raddoppio: ancora da calcio d’angolo, con Filippo Ranocchia abile a sfruttare una situazione nata da palla inattiva. Un dettaglio non secondario, visto che sono già diciotto le reti stagionali nate da corner o punizioni, segnale del lavoro meticoloso dello staff di Inzaghi e della qualità balistica di giocatori come Ranocchia, Palumbo e Augello.

A inizio ripresa il tris ha chiuso definitivamente i conti: splendido sinistro al volo di Edoardo Pierozzi su invenzione di Antonio Palumbo, definito nel pezzo come un vero “mago” per la qualità delle sue giocate. Da lì in poi, gestione e controllo, con spazio anche alle rotazioni.

L’Entella ha provato fino all’ultimo a trovare almeno il gol della bandiera, ma ancora Joronen ha blindato la porta. Un successo netto, costruito con cinismo e qualità superiore, contro una squadra definita “rognosa” e tutt’altro che arrendevole.

Il dato più significativo, però, resta la continuità: tredici risultati utili consecutivi non sono casuali. Questo Palermo ha solidità, organizzazione e talento. E adesso, in attesa dei risultati di Frosinone e Monza, può sognare concretamente l’aggancio alla promozione diretta. Sabato la sfida al Südtirol, con la consapevolezza che la strada è tracciata.