Giornale di Sicilia: “Il Modena con l’amuleto Di Mariano, mai ko con i rosa”

Dopo due stagioni in chiaroscuro, il “picciotto” palermitano ha salutato la sua città e ha abbracciato la nuova avventura con il Modena, dove si è rilanciato e dove oggi si gode il primo posto in classifica. Il suo ritorno al Barbera, scrive Orifici, avverrà “con i crismi dell’ex di lusso”, in un clima di grandi emozioni e con lo stadio tutto esaurito.