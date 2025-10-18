Rassegna Stampa
Giornale di Sicilia: “Il Modena con l’amuleto Di Mariano, mai ko con i rosa”
Domani al Renzo Barbera andrà in scena un ritorno dal forte sapore emotivo: quello di Francesco Di Mariano, che ritrova il Palermo per la prima volta da avversario dopo il suo addio di cinque mesi fa. L’ultima apparizione in maglia rosanero risale al 17 maggio, nella sconfitta per 1-0 contro la Juve Stabia, costata l’eliminazione dai playoff di Serie B.
Dopo due stagioni in chiaroscuro, il “picciotto” palermitano ha salutato la sua città e ha abbracciato la nuova avventura con il Modena, dove si è rilanciato e dove oggi si gode il primo posto in classifica. Il suo ritorno al Barbera, scrive Orifici, avverrà “con i crismi dell’ex di lusso”, in un clima di grandi emozioni e con lo stadio tutto esaurito.
Curiosamente, la storia racconta che Di Mariano non ha mai perso contro il Palermo da avversario: nei quattro precedenti, tra Novara e Venezia, ha raccolto una vittoria e tre pareggi. L’unico successo risale al 21 ottobre 2017, in un Palermo–Novara 0-2 firmato da una doppietta di Moscati, con Di Mariano schierato da seconda punta nel 3-5-2 di Eugenio Corini, allora tecnico dei piemontesi.
Otto anni dopo, il destino lo riporta a casa da protagonista. Domani, con la maglia del Modena, Di Mariano cercherà di confermare il suo curioso tabù: mai ko con i rosa, un piccolo amuleto personale che accompagna il suo ritorno nel luogo dove tutto era iniziato.
