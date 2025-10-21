Giornale di Sicilia: “Il calendario ha pesato, ma ora serve più qualità”

Palermo secondo e imbattuto, ma serve più brillantezza: ora la qualità fa la differenza

Dopo il pareggio contro il Modena, tra delusione e critiche, arriva un richiamo alla lucidità: chi parla già di crisi forse dovrebbe dare uno sguardo più attento alla classifica. Il Palermo è ancora imbattuto e occupa la seconda posizione, nonostante un calendario tutt’altro che semplice.

Nelle prime otto giornate, i rosanero hanno già affrontato cinque delle prime otto in classifica: Reggiana, Frosinone, Venezia, Cesena e, appunto, Modena. Un percorso impegnativo che rende ancora più significativo il bottino finora raccolto.

Sui social e nei commenti da bar si continua a sottolineare la forza di avversarie come Venezia, Monza ed Empoli, ma la realtà è che tutte queste squadre sono attualmente dietro al Palermo. Un fatto che conferma la bontà del lavoro svolto da Filippo Inzaghi, in un campionato difficile e pieno di insidie.

Tuttavia, non mancano i punti critici. Contro il Modena, il Palermo ha mostrato buono spirito e compattezza, ma è mancata continuità nel gioco e, soprattutto, nella capacità di coinvolgere l’attaccante chiave, Pohjanpalo. La squadra procede ancora a "fiammate", e l'efficacia offensiva resta altalenante.

Per fare il salto di qualità, è necessario che due elementi in particolare cambino marcia: Palumbo e Brunori. Il primo, ex Modena, sta ritrovando la condizione fisica, ma non ha ancora inciso quanto ci si attendeva. Il secondo, capitano e punto di riferimento, continua a faticare in un ruolo che forse non gli appartiene del tutto. Inzaghi dovrà valutare fino a quando sarà giusto aspettare.

Il campionato è ancora lungo e presto arriveranno turni più agevoli, mentre le big si affronteranno tra loro. Ma per approfittarne, al Palermo servirà qualcosa in più dal punto di vista della qualità offensiva.