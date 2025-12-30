Giornale di Sicilia: “Il bottino è già prezioso, ma per la A ne serve di più”

Il Giornale di Sicilia propone un’analisi numerica e prospettica del cammino del Palermo in Serie B alla vigilia del giro di boa. Il quotidiano evidenzia come i 33 punti conquistati dopo 18 giornate rappresentino un dato positivo, il migliore dell’era City Football Group , e abbiano riportato entusiasmo nell’ambiente rosanero, soprattutto alla luce dei segnali incoraggianti mostrati nell’ultimo periodo.

Il Giornale di Sicilia mette a confronto il Palermo attuale con esempi virtuosi del passato. In particolare viene citato il Genoa 2022/23, che a metà stagione aveva meno punti dei rosanero ma fu protagonista di un girone di ritorno straordinario, chiudendo con una media superiore ai due punti a partita e centrando la promozione. Seguendo quel modello, la squadra di Filippo Inzaghi potrebbe arrivare a quota 77 punti, cifra che nelle ultime annate sarebbe sempre valsa la Serie A.