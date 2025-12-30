Rassegna Stampa
Giornale di Sicilia: “Il bottino è già prezioso, ma per la A ne serve di più”
Il Giornale di Sicilia propone un’analisi numerica e prospettica del cammino del Palermo in Serie B alla vigilia del giro di boa. Il quotidiano evidenzia come i 33 punti conquistati dopo 18 giornate rappresentino un dato positivo, il migliore dell’era City Football Group, e abbiano riportato entusiasmo nell’ambiente rosanero, soprattutto alla luce dei segnali incoraggianti mostrati nell’ultimo periodo.
Allo stesso tempo, però, l’articolo sottolinea che questo rendimento potrebbe non essere sufficiente se l’obiettivo dichiarato resta la promozione diretta in Serie A. Guardando alle stagioni recenti, viene ricordato come, dal 2021/22 in poi, la quota per chiudere tra le prime due sia stata quasi sempre molto alta, spesso oltre i 73 punti, con picchi come gli 80 del Frosinone nel 2022/23.
Il Giornale di Sicilia mette a confronto il Palermo attuale con esempi virtuosi del passato. In particolare viene citato il Genoa 2022/23, che a metà stagione aveva meno punti dei rosanero ma fu protagonista di un girone di ritorno straordinario, chiudendo con una media superiore ai due punti a partita e centrando la promozione. Seguendo quel modello, la squadra di Filippo Inzaghi potrebbe arrivare a quota 77 punti, cifra che nelle ultime annate sarebbe sempre valsa la Serie A.
Altro riferimento è il Como della stagione 2023/24, che partì da 32 punti dopo 18 giornate – uno in meno rispetto al Palermo – e accelerò nella seconda metà del campionato fino alla promozione diretta. Viene poi ricordato anche il Pisa dello stesso Inzaghi, capace di salire con una media di poco inferiore ai due punti a partita nel girone di ritorno.
La conclusione del quotidiano è chiara: con una media attuale di 1,83 punti a gara, il Palermo dovrà alzare ulteriormente il ritmo, puntando stabilmente ai due punti a partita. Solo così, secondo l’analisi del Giornale di Sicilia, i rosanero potranno ambire realisticamente a chiudere tra le prime due e festeggiare il ritorno in Serie A.
