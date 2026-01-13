La rassegna stampa del Giornale di Sicilia, a firma di Luigi Butera, è un’analisi lucida e senza sconti del momento del Palermo, sospeso tra rimpianti e necessità di guardare avanti.
Rassegna Stampa
Giornale di Sicilia: “I rimpianti ci sono, adesso bisogna andare oltre”
Il punto di partenza è aritmetico ma pesantissimo: quei quattro punti lasciati per strada tra Avellino e Mantova. Se i rosanero li avessero conquistati, oggi sarebbero secondi insieme al Venezia, a sole tre lunghezze dalla capolista Frosinone. Invece la classifica racconta altro e obbliga a fare i conti con ciò che poteva essere e non è stato. Secondo il quotidiano, il Palermo non ha disputato un cattivo girone d’andata, ma “qualcosa in più” era lecito aspettarselo, soprattutto alla luce di quelle due trasferte decise nei minuti finali.
Il tema dei rimpianti, però, non può diventare un alibi. L’articolo sottolinea come una squadra che ambisce a essere grande non possa restare prigioniera degli errori passati. Per questo, già dalla prossima giornata, servirà voltare pagina. Al Barbera arriverà lo Spezia, una squadra che un anno fa sfiorava la Serie A e che oggi, per motivi difficili da spiegare, sembra aver perso certezze. Ma guai a sottovalutarla: da qui in avanti, scrive Butera, ogni partita sarà una battaglia vera.
Il messaggio è chiaro: se il Palermo vuole continuare a inseguire la promozione diretta, non esistono scorciatoie. Bisogna dimenticare Mantova, il tiro velenoso di Marras e tornare subito alla vittoria, poi dare continuità. Un concetto semplice, quasi scontato, ma inevitabile.
Nel frattempo, lo sguardo si sposta anche sul mercato. A quasi due settimane dall’apertura, il bilancio parla soltanto di due uscite: Brunori alla Sampdoria e Bardi al Mantova. Proprio quest’ultima operazione viene letta con un pizzico di amarezza, considerando il ruolo del portiere nel recente pareggio contro i lombardi.
Nonostante le dichiarazioni di rito, Filippo Inzaghi continua ad attendere rinforzi. Il ritorno di Magnani potrebbe concretizzarsi a breve, ma le preoccupazioni maggiori restano in attacco, dove il rischio è quello di arrivare lunghi. E, conclude il Giornale di Sicilia, non è certo il modo migliore per affrontare una seconda parte di stagione che non ammetterà passi falsi.
