Giornale di Sicilia: “I rimpianti ci sono, adesso bisogna andare oltre”

La rassegna stampa del Giornale di Sicilia, a firma di Luigi Butera , è un’analisi lucida e senza sconti del momento del Palermo , sospeso tra rimpianti e necessità di guardare avanti.

Il punto di partenza è aritmetico ma pesantissimo: quei quattro punti lasciati per strada tra Avellino e Mantova. Se i rosanero li avessero conquistati, oggi sarebbero secondi insieme al Venezia, a sole tre lunghezze dalla capolista Frosinone. Invece la classifica racconta altro e obbliga a fare i conti con ciò che poteva essere e non è stato. Secondo il quotidiano, il Palermo non ha disputato un cattivo girone d’andata, ma “qualcosa in più” era lecito aspettarselo, soprattutto alla luce di quelle due trasferte decise nei minuti finali.