Giornale di Sicilia: “Gyasi: «Palermo è un sogno, qui non mi pongo limiti»”

«Sono nato in questa città ed è una sfida troppo affascinante, non mi pesa avere lasciato la Serie A. Ho giocato al Barbera solo d’ avversario, l’atmosfera è pazzesca »

Il ritorno di Emanuel Gyasi a Palermo ha il sapore di un cerchio che si chiude. Nato nel capoluogo siciliano, l’esterno offensivo di origine ghanese torna nella città in cui è nato, con la maglia rosanero addosso e una nuova sfida da affrontare: riportare il club ai vertici, dopo cinque stagioni consecutive vissute in Serie A con le maglie di Spezia e Empoli .

Con lo Spezia , nella stagione della storica promozione in A (2019/2020), Gyasi aveva messo a segno 9 gol e 5 assist : un contributo che oggi spera di replicare in rosanero, pur sottolineando che “i numeri contano solo se aiutano la squadra”.

L’esordio ufficiale davanti al pubblico rosanero avverrà il 9 agosto, in un’amichevole di lusso contro il Manchester City. Un banco di prova di prestigio, che Gyasi non vede l’ora di affrontare: “Sarà una gara bellissima, lo stadio sarà pieno. Non vedo l’ora di scendere in campo”.