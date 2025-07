Giornale di Sicilia: “Gol e alta tensione, il Palermo cresce bene”

Dopo un primo test utile solo per ritrovare il clima partita, il Palermo ha affrontato un'amichevole più intensa contro il Paradiso, formazione della terza divisione svizzera. È finita 5-1 per i rosanero, ma il risultato è solo una parte della notizia. Questa volta, infatti, si è trattato di un vero banco di prova per testare schemi, condizione fisica e duttilità dei giocatori.