Giornale Di Sicilia: “Frecciarossa Augello, il Palermo va veloce a sinistra”

Mediagol ⚽️ 9 gennaio - 07:45

Il Palermo ha trovato sulla corsia mancina un vero e proprio "Frecciarossa": Tommaso Augello. Come raccontato dal Giornale di Sicilia, l'esterno ex Cagliari è diventato uno degli intoccabili nello scacchiere tattico di Filippo Inzaghi, un punto di riferimento imprescindibile che ha sposato il progetto rosanero con l'unico obiettivo di tornare immediatamente in quella Serie A dove vanta quasi 200 presenze.

L'analisi del giornale si sofferma sui numeri da stakanovista del calciatore: con 1.489 minuti trascorsi sul terreno di gioco, Augello è il terzo giocatore di movimento più utilizzato della rosa, preceduto soltanto da Joel Pohjanpalo e Pietro Ceccaroni. Presente in tutte le 18 sfide di campionato e nelle due gare di Coppa Italia, l'esterno sarebbe addirittura nella top ten dei calciatori più impiegati dell'intera Serie B se non fosse stato per una sostituzione precauzionale avvenuta a fine primo tempo nel match contro il Venezia.

Il contributo dell'ex Cagliari è fondamentale per il corretto funzionamento del 3-4-2-1 disegnato da Inzaghi. Al classe '94 viene chiesto un lavoro di enorme sacrificio, dovendo garantire superiorità numerica e solidità in fase difensiva, ma avendo al contempo la gamba per spingere costantemente in avanti. Il quotidiano sottolinea come il numero 3 rosanero garantisca una presenza costante nella trequarti avversaria, avendo già effettuato 74 cross totali, con una media superiore ai quattro suggerimenti a partita.

Nonostante questa mole di lavoro offensivo, il bottino dei passaggi vincenti è ancora fermo all'unico assist servito a Mattia Bani nella trasferta di Cesena. Tuttavia, il Giornale di Sicilia evidenzia come la qualità delle sue prestazioni vada ben oltre i semplici bonus numerici. Dopo aver ricaricato le pile durante la sosta invernale, Tommaso Augello è tornato a disposizione dei compagni più carico che mai, pronto a macinare chilometri sulla fascia sinistra per trascinare il Palermo verso il traguardo della promozione.