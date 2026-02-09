Giornale di Sicilia: “E ora c’è Brunori sulla strada per la A”

Fino a poco tempo fa l’ex capitano sognava la promozione in rosanero, domani sarà un avversario da tenere d’occhio

⚽️ 9 febbraio - 09:07

Domani a Marassi sarà una partita speciale, prima ancora che difficile. Matteo Brunori ritrova il Palermo appena 45 giorni dopo l’addio, in un incrocio carico di emozioni, memoria e inevitabili contrasti. Quattro anni vissuti intensamente, tra promozioni, gol decisivi e momenti simbolici, hanno legato in modo profondo l’italo-brasiliano alla maglia rosanero. Un rapporto forte, quasi viscerale, che però negli ultimi mesi si era lentamente logorato, diventando sempre più freddo fino alla separazione di inizio gennaio con il trasferimento alla Sampdoria, pur restando il cartellino di proprietà del Palermo.

Il vero saluto, però, era arrivato qualche giorno prima. Dopo la vittoria contro il Padova del 27 dicembre, la stessa squadra battuta nella storica finale play-off di Serie C decisa da un rigore di Brunori, l’ex capitano aveva lasciato il campo in lacrime, accompagnato sotto la curva Nord dai compagni. Quella stessa curva che lo ha sempre sostenuto e che domani, inevitabilmente, tiferà contro di lui.

Ora Brunori veste il blucerchiato e ha un obiettivo chiaro: trascinare la Sampdoria fuori dalle difficoltà e provare a riavvicinarla alla zona play-off, ancora lontana. Dopo un avvio complicato, soprattutto dal punto di vista dell’inserimento, l’attaccante sta ritrovando fiducia e centralità. Il gol segnato al Modena, che ha sbloccato la gara, è una fotografia perfetta del suo repertorio: movimento, freddezza e fiuto del gol. Colpire il Palermo, però, non sarà mai una partita come le altre.

Ad aiutarlo potrebbe esserci un alleato che a Palermo conoscono benissimo: Edoardo Soleri. Arrivato dallo Spezia a fine mercato, ha ricomposto con Brunori una coppia che in rosanero aveva trascinato la squadra alla promozione in Serie B e aveva sognato qualcosa di ancora più grande. I due difficilmente partiranno insieme dall’inizio, ma potrebbero ritrovarsi a gara in corso, magari con la presenza anche di un altro ex come Liam Henderson. Non a caso, dopo la vittoria sul Modena, Soleri ha celebrato il ricongiungimento con un eloquente “reunited”.

Tutti gli occhi, però, saranno su Brunori. I numeri parlano per lui: 76 gol in 175 presenze, secondo miglior marcatore di sempre nella storia del Palermo. Un’eredità pesante, che rende questo faccia a faccia ancora più denso di significati. Per i rosanero, l’obiettivo resta uno solo: continuare la corsa verso la Serie A senza rallentare. Ma per farlo, a Genova, servirà grande attenzione. Perché certi legami non si cancellano in 45 giorni. E certi ex, soprattutto, sanno ancora dove colpire.