Il Giornale di Sicilia celebra il momento straordinario del Palermo al “Barbera”, descrivendo il recente cammino casalingo come un vero e proprio film dal titolo già scritto: un “percorso netto” iniziato simbolicamente con il 5-0 al Pescara dell’1 novembre, giorno del 125° compleanno rosanero. Da quella data, sottolinea il quotidiano, la squadra di Filippo Inzaghi non solo non ha più perso in casa, ma ha sempre vinto.
Rassegna Stampa
Giornale di Sicilia: “Che striscia al Barbera, adesso è caccia al record”
Sette successi consecutivi tra le mura amiche, sei dei quali senza subire gol, rappresentano un trend definito impressionante, capace di aggiornare record che mancavano da decenni. L’ultima affermazione contro l’Entella è solo l’episodio più recente di un ciclo che ha trasformato lo stadio in un autentico fortino, colmando una lacuna che negli anni precedenti aveva spesso frenato le ambizioni di classifica dei rosanero.
Il giornale evidenzia come un filotto simile in Serie B mancasse addirittura dalla stagione 1958/59: 67 anni dopo, il Palermo eguaglia quella striscia di sette vittorie consecutive nel campionato cadetto. Un traguardo che assume ancora più valore se si considera il sostegno incessante del pubblico del “Barbera”, capace – si legge – di trascinare la squadra dal primo all’ultimo minuto.
Il record delle sette vittorie di fila vale in assoluto, considerando tutte le categorie. L’unico precedente recente risale alla stagione 2009/10, quando il Palermo guidato da Delio Rossi ottenne lo stesso numero di successi consecutivi in Serie A, contro avversarie di ben altro calibro. Anche allora, però, la corsa si fermò all’ottava gara con un pareggio, proprio come accadde nel 1959. Ora la squadra di Inzaghi ha l’occasione di scrivere una nuova pagina di storia già nella prossima sfida contro il Südtirol: una vittoria significherebbe primato assoluto di successi casalinghi consecutivi.
L’articolo sottolinea inoltre quanto questo rendimento interno sia raro persino nelle stagioni culminate con la promozione in Serie A. Nel 2003/04, con Francesco Guidolin in panchina, i rosanero si fermarono a cinque vittorie di fila al “Barbera”. Nel 2013/14 dei record, sotto la guida di Giuseppe Iachini, le affermazioni consecutive furono tre, pur in un campionato dominato.
Numeri che certificano la forza dell’attuale Palermo, capace di mantenere il passo delle prime tre in classifica in una stagione definita entusiasmante e per certi versi imprevedibile. Inzaghi lo ripete: niente calcoli sugli altri, ma concentrazione sul proprio cammino. Un cammino che al “Barbera” parla solo di vittorie e che tiene vivo, sempre più concretamente, il sogno chiamato Serie A.
