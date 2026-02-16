Giornale di Sicilia: “Che striscia al Barbera, adesso è caccia al record”

Il Giornale di Sicilia celebra il momento straordinario del Palermo al “Barbera”, descrivendo il recente cammino casalingo come un vero e proprio film dal titolo già scritto: un “percorso netto” iniziato simbolicamente con il 5-0 al Pescara dell’1 novembre, giorno del 125° compleanno rosanero. Da quella data, sottolinea il quotidiano, la squadra di Filippo Inzaghi non solo non ha più perso in casa, ma ha sempre vinto.

Sette successi consecutivi tra le mura amiche, sei dei quali senza subire gol, rappresentano un trend definito impressionante, capace di aggiornare record che mancavano da decenni. L’ultima affermazione contro l’Entella è solo l’episodio più recente di un ciclo che ha trasformato lo stadio in un autentico fortino, colmando una lacuna che negli anni precedenti aveva spesso frenato le ambizioni di classifica dei rosanero.