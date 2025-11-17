Giornale di Sicilia: “C’è un’altra matricola, occhio alla trappola”

Il quotidiano sottolinea come le partite contro le neopromosse, soprattutto lontano dal Barbera, siano state “storicamente di difficile lettura” per il Palermo. A confermarlo c’è il bilancio della squadra di Dionisi nella scorsa stagione: solo quattro punti raccolti nelle quattro trasferte contro le nuove arrivate in Serie B. L’unica vittoria esterna fu il 3-1 sul campo della Juve Stabia nel settembre 2024, seguito però da due sconfitte – il 2-1 contro il Cesena di Mignani e l’1-0 contro la Carrarese di Calabro – e dal solo 0-0 strappato a Mantova contro la squadra di Possanzini.