Giornale di Sicilia: “Caccia agli under, c’è Lucchesi”

Palermo, occhi su Lucchesi e Cittadini: priorità agli under, in bilico Desplanches, Vasic e Corona

⚽️ 14 luglio - 08:00

Dopo aver puntellato la lista degli over con elementi funzionali, il Palermo sposta ora l’attenzione sul comparto under. L’obiettivo è chiaro: servono almeno due innesti, uno in difesa e uno in attacco, per rafforzare la panchina e offrire soluzioni alternative in caso di infortuni o cessioni inattese.

Tra i nomi monitorati per la retroguardia, due profili spiccano sul taccuino del ds Carlo Osti: Lucchesi della Fiorentina e Cittadini dell’Atalanta. Al momento, la bilancia pende dalla parte di Lucchesi, reduce da una discreta stagione con la Reggiana e desideroso di maggiore continuità, che a Firenze non avrebbe. Il gradimento per la destinazione rosanero c’è, anche se altre squadre di Serie B si sono già mosse.

Più defilata la pista Cittadini, condizionata dalle sue condizioni fisiche: appena dieci presenze tra Genoa e Frosinone negli ultimi due anni, anche a causa della rottura del crociato durante l’esperienza ciociara.

Per quanto riguarda la trequarti, il club resta vigile, ma al momento nessuna pista sembra aver preso realmente quota.

Sul fronte uscite, tutto è ancora in fase di valutazione. In ritiro ci sono Desplanches, Vasic e Corona, tutti potenzialmente in uscita a titolo temporaneo. Per il portiere, seguito da Pescara e Cesena, la partenza sarà valutata solo dopo aver chiuso per un altro estremo difensore. Vasic, seguito da Cesena, Empoli e Reggiana, sarà osservato da vicino da Inzaghi: se dovesse convincere, potrebbe restare in rosa. Infine, Corona, nel mirino di Juve Stabia e Reggiana, potrebbe svolgere l’intero ritiro prima di un eventuale trasferimento ad agosto.