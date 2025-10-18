Rassegna Stampa
Giornale di Sicilia: “Biglietti ormai introvabili, al Barbera c’è il sold-out”
Domani il Renzo Barbera sarà una bolgia rosanero. L’entusiasmo per l’alta classifica e il momento positivo del Palermo hanno spinto i tifosi a rispondere in massa, portando lo stadio al tutto esaurito. I biglietti sono ormai introvabili: restano soltanto pochi tagliandi per il settore ospiti, riservato ai tifosi residenti in provincia di Modena.
Si tratta del primo sold out dell’era City Football Group, un traguardo che testimonia il crescente legame tra la squadra e la piazza. Già ad agosto, nell’amichevole con i “cugini” del Manchester City, si era andati vicinissimi al pienone, ma questa volta il record è stato ufficialmente battuto.
Il precedente primato di presenze, stabilito lo scorso settembre contro il Bari con 32.363 spettatori, è stato superato grazie a una corsa al biglietto senza precedenti. Anche il miglioramento delle previsioni meteo, con la pioggia intensa ormai scongiurata, ha favorito l’assalto ai tagliandi.
Il club sta predisponendo un piano per la gestione dei flussi d’ingresso, anche a causa della mezza maratona prevista in mattinata in città.
L’atmosfera si preannuncia elettrica: i tifosi vogliono spingere il Palermo verso un altro risultato importante, consapevoli che, pur essendo solo all’ottava giornata, questa sfida rappresenta un passaggio chiave della stagione. Mai come adesso, i rosanero potranno contare sul sostegno del loro dodicesimo uomo.
