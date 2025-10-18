Giornale di Sicilia: “Biglietti ormai introvabili, al Barbera c’è il sold-out”

Domani il Renzo Barbera sarà una bolgia rosanero. L’entusiasmo per l’alta classifica e il momento positivo del Palermo hanno spinto i tifosi a rispondere in massa, portando lo stadio al tutto esaurito. I biglietti sono ormai introvabili: restano soltanto pochi tagliandi per il settore ospiti, riservato ai tifosi residenti in provincia di Modena.