Giornale di Sicilia: “Bani resta in stand-by, Gomis si gioca la porta”

Inzaghi ha aperto al francese, tra i pali nuovi scenari. Per il centrale il Genoa continua a non mollare la presa

⚽️ 19 luglio - 10:17

Con Palumbo già considerato in rosa, il numero di giocatori “over” (nati prima del 2002) sale a 16. Il prossimo tassello sarà un difensore centrale di piede destro: il nome in cima alla lista è Mattia Bani del Genoa, sul quale il club di viale del Fante ha già l’intesa con il giocatore per un biennale, con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. I rossoblù, però, non sembrano intenzionati a cedere facilmente. L’alternativa porta a Andrea Cistana, ex Brescia.

L’ingresso di un altro “over” (come Bani o Cistana) porterebbe la lista a 17, lasciando spazio per un solo altro innesto esperto, motivo per cui il Palermo sta valutando attentamente anche il ruolo del portiere. Al momento ci sono Gomis e Desplanches: il primo sta convincendo Inzaghi, il secondo potrebbe partire in prestito per trovare continuità, con il Pescara in pole.

Intanto, resta sullo sfondo il nome di Emil Audero, ma il Como non è disposto a sconti sull’ingaggio del portiere italo-indonesiano, alimentando le voci di un possibile ritorno alla Juventus. Se Gomis dovesse rimanere da titolare, si cercherebbe un secondo under.

Capitolo uscite: Lund è nel mirino del Colonia, neopromosso in Bundesliga, ma il club tedesco voleva il prestito, cosa che ha fatto arenare la trattativa. In Serie B, l’Empoli segue Peda, mentre tra gli esuberi si segnalano Roberto Insigne (piace a Avellino e Bari), Valerio Verre (tra Cesena e Pescara, interessata anche a Buttaro) e Saric, ancora in stand-by nonostante qualche sondaggio dalla Turchia. Intanto è ufficiale il passaggio di Nikolaou al Bari, in prestito secco, con il Palermo che contribuirà all’ingaggio.

In parallelo, Inzaghi ha dato il via alla sua "missione giovani", decisa a invertire la tendenza delle ultime stagioni, in cui gli under non hanno reso secondo le aspettative. Da Vasic a Peda, da Corona a Desplanches, il tecnico rosanero vuole costruire fiducia e consapevolezza. "I giovani forti me li tengo stretti", ha dichiarato in conferenza stampa. Un progetto che parte da colloqui individuali, cura mentale e attenzione quotidiana. Anche questo è lavoro da ritiro.